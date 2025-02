Afrique: La Tunisie domine le Tournoi International de Judo avec 28 médailles

L'équipe tunisienne de judo des cadets et cadettes a remporté la première place lors du tournoi international ouvert qui se tient à Tunis du 14 au 16 février, en décrochant 28 médailles, dont 5 en or, 7 en argent et 16 en bronze.

La Tunisie a dominé le tableau des médailles, devançant le Maroc, qui a terminé à la deuxième place avec 11 médailles, dont 5 en or, et l'Algérie, qui a pris la troisième place avec 9 médailles, dont 3 en or. La France a occupé la quatrième position avec une médaille d'or.

L'équipe tunisienne des juniors a également terminé sa participation à ce tournoi international ouvert en première position, avec un total de 10 médailles, dont 4 en or, 3 en argent et 3 en bronze.

L'équipe senior masculine et féminine entamera les compétitions aujourd'hui, samedi, et demain, dimanche.