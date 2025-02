Face à la crise de l'apprentissage qui frappe les systèmes éducatifs africains, un forum international sur l'amélioration des apprentissages au primaire en Afrique s'est tenu à Dakar du 28 au 30 janvier 2025.

Organisé par la CONFEMEN et soutenu par la Fondation Gates, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal et l'ADEA, cet événement a rassemblé plus de 120 experts, ministres et partenaires internationaux pour proposer six axes de réforme afin de transformer l'éducation sur le continent.

Selon l'étude PASEC2019, seulement 11 % des élèves de 3e année maîtrisent la lecture. En conséquence, ce constat alarmant révèle une crise profonde de l'apprentissage en Afrique. En en sens, un Forum s'est tenu à Dakar, rassemblant plus de 120 experts, ministres et partenaires internationaux. En effet, les évaluations menées par le PASEC indiquent que seuls 23,5 % des élèves atteignent le niveau attendu en lecture et 29,5 % en mathématiques. Ainsi, l'enseignement actuel présente de nombreuses lacunes, notamment en raison du manque d'enseignants formés et de ressources pédagogiques adaptées.

De surcroît, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a considérablement aggravé cette situation. Lors de son intervention, le Secrétaire Général de la CONFEMEN, Professeur Abdel Rahamane Baba-Moussa, a rappelé que cette situation ne peut être ignorée : « Nous ne pouvons pas accepter que tant d'enfants africains quittent l'école sans avoir acquis les compétences fondamentales en lecture et en mathématiques », a-t-il déclaré.

Six recommandations annoncées lors du forum pour transformer l'apprentissage

Le forum a permis d'identifier six axes majeurs pour remédier à cette crise éducative dont le renforcement des évaluations des apprentissages car il est indispensable de mettre en place des systèmes d'évaluation harmonisés à l'échelle nationale et internationale. Il est aussi question de «participer et contribuer activement aux efforts régionaux et continentaux visant à développer un cadre commun d'évaluation des apprentissages pour l'Afrique ; de promouvoir des pratiques pédagogiques efficaces : orienter les pratiques pédagogiques vers l'utilisation des pédagogies efficaces ; de promouvoir un enseignement l'enseignement explicite centré sur la correspondance graphème-phonème pour la lecture doit être généralisé, tout comme des approches adaptées en mathématiques». De plus, « l'utilisation des données d'évaluation pour piloter les réformes, les résultats des évaluations doivent être diffusés et exploités pour adapter les réformes éducatives».

Selon la CONFEMEN, il importe aussi de «Renforcer la formation et l'encadrement des enseignants : la nécessité d'améliorer la formation initiale et continue des enseignants, en insistant sur l'analyse des pratiques pédagogiques ». Il en est de même de « la mise à l'échelle des meilleures pratiques : la généralisation des bonnes pratiques et la mise à disposition de manuels scolaires adaptés sont essentielles ».

Enfin, il urge d'arriver à « la pérennisation et l'institutionnalisation des programmes par l'appropriation par des acteurs de l'éducation, notamment les praticiens à tous les niveaux (classe, école, inspection, local et central). D'autre part, le forum a également mis en exergue l'importance d'un engagement politique fort. Ainsi, le Professeur Baba-Moussa a appelé à ce que les gouvernements africains, ainsi que l'Union Africaine, placent l'éducation au coeur de leurs priorités. Par conséquent, il a souligné la nécessité de mobiliser des financements conséquents pour soutenir les réformes éducatives.