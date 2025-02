Gabon: 'Un imposteur sans mandat et une occupation illégale - La mise au point de REAGIR

Le 12 février, depuis le siège du parti REAGIR qu'il occupe illégalement, Lionel Persis Essono Ondo a appelé à la candidature du président de la transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'élection présidentielle du 12 avril prochain.

Cette déclaration intervient au lendemain de la passation de charges entre Essono Ondo et le nouveau directeur général du FGIS. Une coïncidence qui ne trompe personne : il s'agit d'une manoeuvre grossière de diversion, d'autant que les causes de son éviction sont connues de tous.

Rappelons qu'Essono Ondo et François Ndong Obiang ont été exclus de REAGIR le 11 novembre 2024 pour falsification, atteinte à l'unité du mouvement et non-paiement des cotisations. Depuis, ils n'ont plus aucune légitimité pour parler au nom du parti.

Par ailleurs, déboutés de leur plainte en cessation de troubles et demande d'occupation du Siège, Essono Ondo et ses partisans ont accédé au Siège par effraction et se sont accaparés les lieux sans en connaître le statut locatif et surtout, sans jamais, à ce jour, payé un seul trimestre de loyer.

De plus, REAGIR tient à rappeler que les décisions concernant les élections sont prises démocratiquement par ses instances. Lorsque le moment sera venu, le parti annoncera officiellement sa position, que ce soit en présentant un candidat ou en soutenant une autre candidature dans le cadre d'un accord politique, comme en 2023. En aucun cas, les déclarations d'individus exclus ne sauraient engager REAGIR.

Quant aux insinuations malveillantes et trompeuses sur un « REAGIR du Congo », elles ne sont qu'une nouvelle machination orchestrée par Essono Ondo et Ndong Obiang. Experts en manipulation , ces individus, empêtrés dans leurs propres intrigues, cherchent à détourner l'attention de l'opinion, avec la complicité de leurs relais médiatiques.

REAGIR est un parti gabonais dont la mission est la Réappropriation du Gabon par ses compatriotes. Comme tout mouvement politique, il compte parmi ses membres des Gabonais de la diaspora, dont certains ont été contraints à l'exil. C'est notamment le cas de Félix Bongo, membre émérite et fondateur du parti, qui a passé 17 ans entre la France et le Congo, consacrant exclusivement ces années à la lutte pour son pays.

Nous ne nous lasserons jamais, quelques que soient les circonstances, d'exprimer notre profonde gratitude à ces deux pays qui ont offert refuge et protection à ces exilés, leur permettant de survivre, de se reconstruire et de poursuivre leur combat avec dignité. Et nous n'aurons jamais honte de le clamer haut et fort !

François Ndong Obiang et ses acolytes notamment dans la presse sont aujourd'hui frappés d'amnésie de leurs propres séjours fréquents sur « les berges du fleuve Congo ... »

Enfin, REAGIR s'étonne, que les plus hautes autorités de l'État accordent manifestement leur confiance à des individus dont la moralité douteuse, tant dans leurs actes publics que privés, ferait davantage sens derrière les barreaux que dans l'arène politique.

REAGIR ne cédera ni à l'intimidation, ni à l'usurpation. Le parti réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la probité et de l'intégrité, principes fondateurs de son action politique. Que chacun se le tienne pour dit .

Fait à Libreville, le 15 février 2025

Pour le Bureau Exécutif de RÉAGIR