Gabon: Un atelier pour renforcer l'éthique et les compétences des professionnels des médias

L'Union des femmes des médias du Congo (Ufemco) a organisé, le 12 février à Brazzaville, un atelier de formation sur l'éthique journalistique et la construction du reportage. Animée par le journaliste et formateur Arsène Séverin, cette session visait à rappeler les valeurs fondamentales du métier et à renforcer les compétences des acteurs du secteur de l'information et de la communication.

L'éthique journalistique au coeur des échanges

L'atelier a réuni des journalistes, communicants et étudiants en journalisme et communication, venus approfondir leurs connaissances sur les principes déontologiques du métier. Dans son intervention, Arsène Séverin a insisté sur l'importance de l'éthique dans le journalisme, un domaine où l'intégrité et la rigueur doivent primer sur toute forme d'influence extérieure.

Selon les discussions, l'éthique journalistique est souvent mise à mal par divers facteurs : dépendance financière des médias, manque d'équité dans le traitement de l'information, pressions politiques ou économiques. Face à ces défis, le formateur a rappelé que la mission première du journaliste est de rechercher et de diffuser l'information avec exactitude, indépendance et responsabilité. « Un journaliste intègre travaille avec rigueur et honnêteté, en respectant la ligne éditoriale de son média sans céder aux tentations des pots-de-vin ou à la manipulation de l'information », a-t-il souligné.

Les qualités essentielles du journaliste ont également été mises en avant : conscience professionnelle, courage, humilité, patience et honnêteté. Ces traits de caractère doivent s'accompagner de valeurs morales fortes comme le respect, la tolérance, la discipline et la loyauté.

De la théorie à la pratique : focus sur la construction du reportage

Après la phase théorique, les participants ont été invités à mettre en application leurs acquis à travers des exercices pratiques sur la construction du reportage. Arsène Séverin a rappelé les éléments clés à prendre en compte :

Le choix du sujet et son intérêt pour le public

La définition de l'angle et l'originalité du traitement

L'identification des sources et des témoins clés

L'observation minutieuse sur le terrain

Le tri et l'organisation des données recueillies

L'atelier a permis aux participants de renforcer leur maîtrise du reportage, un genre journalistique essentiel pour informer et sensibiliser le public sur des sujets d'actualité.

Un programme de formation élargi pour les médias congolais

Cet atelier marque le début d'une série de formations initiées par l'Ufemco, destinées aux étudiants et aux professionnels des médias. Selon Emilia Kidissa Gankama, présidente de l'association, ces formations aborderont chaque mois des thématiques variées telles que le leadership, le numérique, le droit des femmes, l'égalité des genres, les langues étrangères et l'autonomisation des femmes.

Cette initiative vise à renforcer les capacités des journalistes congolais pour un traitement de l'information plus éthique et impactant, tout en les dotant d'outils indispensables pour évoluer dans un secteur en constante mutation.