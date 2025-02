Afrique du Nord: Tourisme - La Tunisie ouvre une école de haut niveau pour les leaders de l'hospitality

Inaugurée le 14 février 2025, cette école vise à combler le besoin urgent de professionnels qualifiés dans une industrie en pleine mutation, tout en mettant l'accent sur l'innovation, l'excellence et la durabilité.

Derrière cette initiative se cache une vision stratégique, portée par des leaders du secteur, pour positionner la Tunisie comme un acteur incontournable de la formation dans le domaine du tourisme et de l'hospitalité.

Le 14 février 2025, la Tunisie a fait un pas stratégique vers la modernisation de son secteur touristique avec l'ouverture officielle de l'EIGHT Hospitality Business School. Un événement marquant pour le pays, en présence de nombreuses personnalités du secteur, dont le ministre du Tourisme, Sofien Tekaya, et le Chief Academic Officer de l'École hôtelière de Lausanne (EHL), Juan Perellon.

Fondée par Rym Belajouza Ben Fadhel, cette école incarne une réponse à un besoin croissant : la formation de professionnels de l'hospitality alliant compétences opérationnelles et vision stratégique. L'objectif est clair : préparer les leaders de demain pour un secteur en perpétuelle évolution.

Un projet porté par une vision stratégique

"Voir cette école prendre vie est bien plus qu'un projet abouti, c'est la réponse de l'industrie de l'hospitality à une nécessité réelle du secteur", a indiqué Rym Belajouza Ben Fadhel, fondatrice de l'EIGHT Hospitality Business School. Pour elle, la création de cette institution est bien plus qu'une simple école ; c'est une réponse à un besoin croissant de formation spécialisée dans un secteur en perpétuelle évolution.

En effet, la naissance de cette école s'inscrit dans un contexte où la Tunisie cherche à moderniser son offre touristique et à répondre aux exigences d'un marché en constante mutation. Ce centre de formation a pour ambition de conjuguer excellence académique et immersion professionnelle, afin de produire des diplômés aptes à répondre aux défis du secteur.

Par ailleurs, l'EIGHT Hospitality Business School a rejoint le prestigieux réseau des écoles certifiées de l'École hôtelière de Lausanne (EHL), fondée en 1893. Cette collaboration témoigne de la volonté de l'école tunisienne de se placer sur la scène internationale de la formation hôtelière. En tant qu"'Associate Member" du réseau EHL, l'école offre à ses étudiants un enseignement de haut niveau, combinant théorie académique et immersion pratique dans le monde professionnel.

Dans ce cadre, Juan Perellon, Chief Academic Officer de l'ÉHL, a souligné l'importance de ce partenariat stratégique. "Cette collaboration avec l'EIGHT Hospitality Business School est un grand pas pour le secteur de l'hospitality en Tunisie, permettant aux étudiants d'accéder à une formation de renommée mondiale".

Une réponse aux défis du secteur touristique

Le ministre du tourisme Sofien Tekaya a, quant à lui, salué cette initiative, soulignant son impact pour le secteur touristique tunisien. "EIGHT Hospitality Business School et son hôtel d'application, The Nine Life Style Experience, joueront un rôle déterminant dans la formation des futurs leaders de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie en Tunisie", a-t-il affirmé.

Pour lui, cette école représente un véritable levier pour moderniser le secteur et le rendre plus compétitif sur la scène internationale. "La création de cette école, couplée à la modernisation des établissements de formation dans le secteur, permettra de créer un véritable écosystème de qualité, contribuant à l'amélioration continue des services touristiques en Tunisie", a-t-il encore précisé tout en exprimant sa confiance dans la capacité de la Tunisie à se positionner comme un leader régional en matière de formation touristique et à devenir un pôle d'excellence pour les pays voisins et de la région arabe.

Dans ce même cadre, le ministre a également mis en lumière les ambitions de la Tunisie en matière de tourisme. "Nous cherchons à attirer un nouveau type de tourisme, axé sur des expériences authentiques, durables et inclusives", a-t-il encore précisé.

Dans cette dynamique, l'école entend préparer les étudiants à répondre à ces nouvelles attentes des voyageurs tout en valorisant le patrimoine culturel et naturel de la Tunisie.

Il est à noter que l'une des grandes innovations de l'EIGHT Hospitality Business School réside dans l'expérience immersive qu'elle propose à ses étudiants. En plus de ses programmes académiques de haut niveau, l'école dispose d'un laboratoire de créativité unique, The Nine - Lifestyle Experience. Ce lieu hybride, combinant hôtellerie, bistronomie, art et culture, permet aux étudiants de se plonger pleinement dans le monde du tourisme et de l'hôtellerie tout en développant des compétences en gestion et en expérience client.

Ce hub d'innovation, en partenariat avec les Seabel Hotels Tunisia, permet aux étudiants d'apprendre au contact du terrain, d'appréhender les réalités du secteur et de se familiariser avec les engagements RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Ainsi, ils sont formés à devenir des professionnels complets, capables d'intégrer les dimensions culturelles, environnementales et sociales dans leurs pratiques professionnelles.