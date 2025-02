Tunisie: La 5G débarque au pays - Tunisie Telecom dévoile son nouveau standard de connectivité

Le 14 février 2025, Tunisie Telecom entre dans l'ère de la 5G, après plusieurs années d'investissements et de préparation.

Hier, l'opérateur national, Tunisie Telecom, a lancé officiellement ses services 5G, marquant ainsi une nouvelle ère pour les télécommunications en Tunisie. Lors d'une conférence de presse organisée à cette occasion, le PDG de l'opérateur, Lassaâd Ben Dhiab, a présenté les détails de ce déploiement stratégique, mettant en lumière les investissements réalisés dans l'infrastructure, ainsi que les améliorations attendues en termes de couverture, de vitesse et de connectivité.

"Ce 14 février 2025 marque l'avènement de la 5G, un jalon majeur découlant de l'engagement constant de Tunisie Telecom dans l'innovation et l'amélioration de ses services", a-t-il souligné, dans une déclaration accordée aux médias.

Le PDG a aussi affirmé que, comme prévu, les services de la 5G ont été lancés hier. Ce fut un moment significatif pour l'entreprise, car ce passage à la nouvelle technologie permet aux utilisateurs de constater une différence notoire par rapport à la génération précédente, notamment avec les appareils de 4e génération. Il a également évoqué le processus de construction de l'infrastructure nécessaire à cette transition, une tâche ambitieuse qui a mobilisé des efforts à la fois au niveau local, national et international.

Un nouveau standard de connectivité et de vitesse

"Tunisie Telecom a mené un travail de grande envergure pour garantir une couverture optimale, en particulier en matière de fibre optique, avec plus de 7 000 points de connexion déployés à travers le pays. L'entreprise a aussi considérablement amélioré la capacité d'accès aux services 4G, atteignant désormais presque 100 % de couverture dans les zones urbaines et 99,8 % dans les zones plus reculées, tout en augmentant la vitesse de connexion dans ces régions", a expliqué Ben Dhiab.

Sur un autre plan, le PDG de l'opérateur national a mis en avant l'importance des investissements réalisés dans l'infrastructure de la fibre optique et la montée en puissance de la 4G, qui font désormais de Tunisie Telecom le leader de l'internet mobile en Tunisie depuis six ans.

L'opérateur a investi massivement dans son infrastructure, en déployant plus de 61.000 km de fibre optique à travers le pays et en raccordant 90 % de ses stations à cette fibre. Ces efforts permettent à Tunisie Telecom de garantir une base solide pour le déploiement de la 5G et des technologies à forte consommation de bande passante.

Sur un autre plan, le PDG a précisé que, grâce à la 5G, les utilisateurs expérimenteront des vitesses de connexion bien supérieures à celles offertes par la 4G, atteignant des centaines de mégabits par seconde dans certaines régions.

En d'autres termes, la vitesse de connexion sera considérablement améliorée, permettant des échanges et le visionnage quasi instantané de fichiers de toutes tailles, y compris les fichiers lourds tels que les vidéos en HD ou 4K, grâce à la 5G.

"Grâce à ces initiatives, Tunisie Telecom reste un acteur clé dans le domaine des télécommunications en Tunisie, avec une forte volonté d'offrir des services toujours plus performants et de qualité à ses utilisateurs, partout dans le pays", a-t-il encore précisé.

La 5G ne constitue pas un projet isolé...

Pour sa part, Oussama Samet, directeur central des réseaux de Tunisie Telecom, a souligné que la 5G ne constitue pas un projet isolé, mais s'inscrit dans un vaste programme de transformation et de modernisation du réseau de l'opérateur.

"Depuis le lancement de la 3G, la stratégie de Tunisie Telecom a été de connecter ses points d'accès (sites radio) via la fibre optique, garantissant ainsi des "autoroutes de l'information" adaptées aux besoins croissants des utilisateurs en matière de données mobiles... Et aujourd'hui, avec plus de 61 000 kilomètres de fibre déployés et plus de 90 % de ses sites radio connectés à cette infrastructure, Tunisie Telecom a construit un réseau de haut débit solide et résilient. Ce réseau est le fondement nécessaire au déploiement de technologies à forte consommation de bande passante, telles que la fibre optique très haut débit (THD) fixe et mobile, la 5G, et, dans les années à venir, la 6G", a-t-il affirmé.

Samet a ajouté que la stratégie de l'opérateur s'est orientée vers la modernisation de son réseau, notamment en migrant vers une architecture entièrement IP et en augmentant ses capacités avec l'introduction de technologies 10G, 100G et 200G pour les backbones régionaux et nationaux. En parallèle, l'extension de la capacité internationale a été renforcée par le nouveau câble sous-marin Médusa, d'une capacité de plus de 20 téraoctets, permettant ainsi à Tunisie Telecom de préparer son infrastructure pour les défis technologiques futurs.

"Avec la 5G, les utilisateurs bénéficieront d'un débit accru, offrant un confort amélioré pour des applications exigeantes telles que la vidéo en HD et 4K, ainsi que des technologies innovantes comme la réalité virtuelle et augmentée. La 5G réduira également la latence, favorisant des usages en temps réel, comme le gaming et les applications de santé connectée, la sécurité, et les véhicules autonomes", a-t-il encore précisé.

De plus, la 5G s'intègre parfaitement aux solutions fibre optique pour offrir une couverture optimale et un débit élevé, là où les réseaux wifi ne répondent pas aux besoins.

"Grâce à la combinaison de technologies d'accès très haut débit (VDSL, fibre optique et 5G) et de solutions cloud et de centres de calcul, les particuliers et les entreprises auront accès à des services performants, sécurisés et adaptés à leurs besoins spécifiques".