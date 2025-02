Soudan: Mostafa Tambour prête serment devant le président du Conseil de souveraineté en tant que gouverneur de l'État du centre-Darfour

Port Soudan — M. Mostafa Tambour a prêté serment dimanche en tant que gouverneur de l'État du Cntre-Darfour devant le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah el-Burhan, en présence du gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, et du secrétaire général du Conseil de souveraineté, le Lit-Gen Dr. Mohamed El-Gali et le représentant du juge en chef, Mawlana Abdel-Moneim Ismail, chef du pouvoir judiciaire de l'État de la mer Rouge.

Dans une déclaration à la presse après avoir prêté serment, le gouverneur du Centre-Darfour a exprimé ses remerciements au président du Conseil de souveraineté pour la confiance qu'il lui a accordée pour assumer ce poste à la lumière des défis auxquels le pays est confronté et des complots derrière lesquels se trameront les cercles régionaux et internationaux et certains traîtres et agents pour frapper le Soudan, démanteler son unité nationale et le diviser.

"Nous devons assumer cette responsabilité pour préserver la souveraineté, l'unité et la stabilité du Soudan", a déclaré M. Tambour, notant que l'Etat du Centre-Darfour connaît des conditions difficiles. Il a salué les sacrifices des citoyens qui ont été soumis aux violations et pratiques les plus odieuses perpétrées par la milice FSR, qui mettent en oeuvre des plans visant à diviser et à détruire le Soudan et à exploiter ses ressources et ses richesses.

Tambour a salué les martyrs du devoir et les forces armées qui ont répondu à l'appel de la patrie pour défendre sa souveraineté, sa fierté et sa dignité, félicitant le peuple soudanais pour les grandes victoires remportées par les forces armées sur tous les fronts pour éliminer la milice terroriste.