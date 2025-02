Soudan: Al-Burhan souligne l'importance de développer et de renforcer les relations extérieures et la coopération stratégique conjointe

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah el-Burhan a souligné dimanche l'importance de développer et de renforcer les relations extérieures du Soudan et de soutenir les domaines de coopération stratégique conjointe, d'une manière qui renforce les intérêts communs et soutient la voie de ces relations pour atteindre les objectifs les plus élevés du Soudan.

C'etait lors de ses adieux aux ambassadeurs du Soudan en République démocratique du Congo l'ambassadeur Osman Hussein el-Amin et en République tunisienne l'ambassadeur Bukhari Ghanem.

L'ambassadeur du Soudan au Congo a déclaré dans un communiqué de presse : « Le président du Conseil de souveraineté nous a donné des directives claires qui soutiendront la voie des relations extérieures du Soudan avec ses environs arabes et africains, à ce stade qu'elle suit, d'une manière qui renforce et sert les intérêts du Soudan et de son peuple avec les pays africains et arabes voisins. »

L'Ambassadeur Osman a exprimé l'aspiration et la volonté du Soudan de faire progresser et de renforcer les relations de coopération conjointes pour parvenir à la sécurité, à la stabilité, à la reconstruction et à la reconstruction, notant que le Soudan connaît une transformation majeure avec les victoires remportées par les forces armées sur la milice terroriste.