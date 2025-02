Soudan: Atelier pour élaborer des stratégies nationales d'urgence pour protéger le patrimoine culturel endommagé par la guerre

Port Soudan — Un atelier consultatif se tiendra demain, lundi, à Port Soudan, dans le but d'élaborer des stratégies nationales d'urgence pour protéger le patrimoine culturel soudanais endommagé par la guerre. L'atelier est organisé par le ministère de la Culture et de l'Information en coordination avec le Bureau de l'UNESCO au Soudan.

Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled el-Eaysir prononcera un discours lors de la séance d'ouverture de l'atelier, en présence de représentants de l'organe exécutif, des agences de sécurité, des professionnels des médias et des parties intéressées. L'atelier vise à élaborer une stratégie nationale de lutte contre la contrebande d'antiquités et d'objets culturels soudanais.

L'atelier devrait durer deux jours et verra la discussion d'un certain nombre d'articles scientifiques présentés par des experts et des spécialistes dans des domaines liés à la culture et au patrimoine, dans le but de parvenir à des recommandations constructives et efficaces pour protéger le patrimoine culturel soudanais.