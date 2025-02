Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre une délégation de maires et de chefs de tribus de l'est du pays

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré dimanche une délégation de maires et de nazirs des tribus de l'Est-Soudan, en présence du gouverneur de l'État de la mer Rouge, le Lit-Gen Mostafa Mohamed Nour.

La réunion a discuté de la situation générale du pays et des efforts visant à unifier les rangs nationaux pour soutenir les questions nationales et soutenir les forces armées dans leur bataille pour la dignité et la fierté pour vaincre la milice terroriste rebelle.

Le chef supreme des tribus Hadandawa, Mohamed el-Amin Tirik, a déclaré dans un communiqué de presse : « Le président du Conseil de souveraineté nous a informés du document des maires et des Nazirs des tribus de l'est du Soudan, qui met l'accent sur l'unité des tribus de l'est pour soutenir et renforcer l'unité nationale.

Le chef tribal de Hadandawa a indiqué que la délégation a félicité le président du Conseil de souveraineté, commandant en chef, pour les victoires remportées par les forces armées, les autres forces régulières et les forces mobilisées dans tous les domaines des opérations militaires. Il a déclaré : « Nous avons affirmé notre position ferme et solidaire des forces armées pour préserver la souveraineté, l'unité et la stabilité du Soudan. »

Pour sa part, Mc Mutawakil Hassan Dakin, Mak des tribus Bawadra de l'État de Gedaref, a déclaré : « La réunion a abordé le document proposé par les hommes de l'administration autochtone et toutes les composantes de l'est du Soudan pour unifier les rangs nationaux. »

Le secrétaire général des tribus Bawadera a salué le soutien du peuple soudanais aux forces armées, saluant les victoires remportées sur les théâtres d'opérations et exprimant son espoir que la sécurité, la stabilité et la paix soient réalisées au Soudan.