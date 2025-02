Soudan: Classer la milice rebelle FSR comme organisation terroriste

Port Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi a déclaré que la région du Darfour continue de souffrir des attaques de la milice rebelle-FSR qui assiège depuis longtemps la ville d'El Fasher et qu'elle continue d'attaquer le camp de Zamzam, considéré comme un camp pour les personnes touchées par les fléaux d'une guerre précédente et qui comprend des familles et des femmes.

C'était lors qu'il s'adressait au briefing sur la situation à El Fasher, au camp Zamzam et dans tout le Darfour, dans la capitale de l'État de la mer Rouge, la ville de Port Soudan, ajoutant que les violations commises par la milice sont innombrables et constituent une violation flagrante de toutes les lois internationales et des droits de l'homme.

Minawi a ajouté que les violations des droits de l'homme commises par la milice ne se limitaient pas au Darfour, mais incluaient plutôt toutes les régions dans lesquelles elle pénétrait, en particulier la commission de crimes documentés dans l'État de l'Oueat Darfour à travers le meurtre et la mutilation du corps du martyr Khamis Abkar, qui sont des crimes similaires aux crimes d'organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda et Boko Haram , appelant à classer la milice de soutien rapide comme organisation terroriste et plus encore.

Il a déclaré que la destruction de villages, l'enterrement de personnes vivantes, l'incendie de villages et le déplacement de personnes déplacées et de citoyens sont tous des crimes commis par la milice, et ce sont des crimes commis en dehors de toute loi, et que de telles violations ne se limitent pas aux zones de guerre, mais même à d'autres zones où la milice est présente.

Des représentants d'un certain nombre d'organisations internationales travaillant au Soudan ont participé au briefing.

Minawi a souligné que les milices rebelles de soutien rapide sont des monstres et non des humains.