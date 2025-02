Soudan: Communiqué du commandement général sur le ciblage par la milice FSR de la station Umm Dabakir

Port Soudan — Le commandement général a publié samedi une communiqué sur le ciblage de la station d'Umm Dabakir par la milice FSR hier soir, dans laquelle il a confirmé que la milice avait ciblé toutes les capacités de la nation soudanaise en termes d'infrastructures, et a renouvelé sa détermination à affronter cette milice et ses agents, et à prendre les moyens nécessaires pour faire face à cette agression jusqu'à ce que ce projet de conspiration contre l'État soudanais et son fier peuple soit complètement éliminé.

Depuis le déclenchement de sa rébellion malheureuse et son échec à atteindre son objectif stratégique de prise du pouvoir par la force en coordination avec ses alliés politiques, la milice terroriste Al-Dagalo a pris pour cible toutes les capacités infrastructurelles de la nation soudanaise, en se concentrant sur les installations de services dont dépend la vie du citoyen soudanais, telles que l'électricité, l'eau, les établissements de santé et d'éducation.

Dans ce contexte, la milice terroriste Al-Dagalo a ciblé la centrale électrique d'Umm Dabakir la nuit dernière et, auparavant, elle a ciblé un certain nombre d'installations en utilisant diverses armes fournies par les Émirats arabes unis pour tuer le peuple soudanais et détruire ses capacités.

Nous affirmons notre détermination à affronter cette milice et ses agents et à utiliser tous les moyens nécessaires pour faire face à cette agression jusqu'à ce que nous éliminions complètement ce projet de conspiration contre l'État soudanais et son fier peuple.