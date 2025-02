Ile Maurice: Le PM interpellé sur la crise de l'eau

Le Platform Syndikal Rodrig, une coalition regroupant plusieurs organisations de travailleurs à Rodrigues, a adressé une lettre au Premier ministre pour exprimer son inquiétude face à l'aggravation de la crise de l'eau sur l'île. Le collectif dénonce l'approche du précédent gouvernement, notamment le financement par emprunt, et appelle à une intervention directe du gouvernement central pour des investissements durables.

Selon le Platform Syndikal Rodrig, qui comprend, entre autres, Jean Alain Tolbize, Président - RGEA, Jean Michel Ravina, Président - RPSWU, Patrick Augustin, Président - RTAIWU et Jocelin Louis, Président - Platform Syndikal Rodrig, la situation s'est détériorée depuis 2022, avec des distributions d'eau pouvant être réduites à seulement deux fois par an pour une grande partie de la population. L'urgence est telle que les syndicats plaident pour des mesures immédiates et pérennes.

Les principales revendications

Financement direct par l'État : Le collectif rappelle que, selon la Rodrigues Regional Assembly Act (Section 46), il revient au gouvernement central de financer les infrastructures essentielles, dont l'eau, et non à Rodrigues de contracter des prêts.

Diversifier les solutions au-delà du dessalement : Si les usines de dessalement peuvent contribuer à la sécurité hydrique, elles ne doivent pas être la seule solution. Le collectif prône une approche combinée, incluant la conservation de l'eau, la récupération des eaux de pluie et d'autres alternatives durables.

Renforcement de la Water Unit

Réhabilitation du département après son démantèlement jugé contre-productif

Recrutement et formation de nouveaux employés

Augmentation de la capacité de production pour répondre à la demande croissante

Amélioration des infrastructures et de la gestion des ressources

Modernisation du réseau de distribution

Construction de nouveaux réservoirs pour améliorer la capacité de stockage

Mise à niveau du réseau existant plutôt que d'investir dans un projet coûteux et inefficace reliant l'est au sud, jugé non prioritaire

Révision du rôle de la Rodrigues Public Utilities Corporation (RPUC) :

Recentrer la mission de la RPUC sur la production d'eau et la construction de réservoirs

Revoir l'arrangement entre la RPUC et l'Assemblée régionale de Rodrigues, jugé source de conflits w Renforcer le rôle du Water Unit pour assurer une distribution équitable de l'eau

Transparence et implication de la communauté

Impliquer la population et les parties prenantes locales dans la prise de décisions sur l'eau

Garantir une gestion transparente des ressources hydriques

Un appel à l'action du gouvernement

Dans son courrier, le Platform Syndikal Rodrig demande au gouvernement de prioriser les investissements durables et de renoncer à toute tentative de contraindre Rodrigues à contracter des prêts pour financer ces infrastructures.

Le collectif estime qu'une telle approche serait contraire à l'esprit du RRA Act et accentuerait la marginalisation des Rodriguais.