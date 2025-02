La 38e Assemblée ordinaire de l'Union africaine (UA) s'est ouverte samedi dernier, dans la capitale éthiopienne, dans un contexte délicat marqué par des défis sécuritaires, économiques et institutionnels particulièrement prégnants, alors que l'efficacité et l'autorité de l'institution sont de plus en plus remises en question face aux crises à répétition qui secouent des zones entières du continent comme le Sahel, la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique.

L'événement a été ponctué par la désignation de nouveaux dirigeants à la tête de l'organisation, appelés à insuffler un nouvel élan aux ambitions d'intégration et de stabilité des différents pays qui la composent. C'est le diplomate djiboutien Mahamoud Ali Youssouf qui a pris les rênes de la Commission de l'Organisation continentale, et à ce titre, il sera chargé, en tandem, avec l'Angolais João Lourenço qui a été investi à la présidence tournante, d'oeuvrer à la consolidation de la paix, de la promotion de la gouvernance démocratique et au développement économique de l'Afrique.

L'UA doit agir immédiatement en mobilisant une aide humanitaire afin de sauver ces millions de déplacés

Bien que son élection ait été saluée par une majorité d'Etats membres, certains observateurs restent sceptiques quant à la capacité de Mahamoud Ali Youssouf à affronter les nombreux obstacles, comme le manque de réactivité de l'UA et le refus de certains Etats membres de se soumettre aux décisions pourtant dites contraignantes, qui entravent malheureusement l'efficacité de l'Institution.

Son premier test de crédibilité sera la République démocratique du Congo (RDC), où la volonté de l'UA d'assumer désormais pleinement son rôle de garante de la stabilité continentale, sera scrutée à la loupe, avec la dégradation de la situation sécuritaire depuis que les groupes armés rebelles ont poussé leurs pions vers la partie sud de l'Est du pays. L'Union africaine ne doit pas compter, en effet, sur les Casques bleus et la philanthropie du reste du monde, pour ne pas s'impliquer davantage dans cette tragédie où les populations sont laissées à elles-mêmes, surtout quand on sait que l'armée qui devait les défendre est dirigée par des officiers qui consacrent le clair de leur temps, non pas à peaufiner des stratégies pour vaincre l'ennemi, mais à surévaluer les effectifs afin de détourner la solde des soldats fictifs.

Cela dit, on peut se demander comment l'Afrique pourra, sous l'égide de l'UA, sauver le président congolais actuellement à la peine, et surtout garantir la souveraineté inaliénable de la RDC sérieusement mise à mal par les appétits gargantuesques de ses voisins et d'autres acteurs plus lointains qui veulent faire main basse sur ses immenses richesses naturelles. Réussir ce pari titanesque dans le contexte actuel, relèverait quasiment du miracle. Mais il pourrait être gagné avec davantage de volontarisme, de pression sur les acteurs de la crise et de négociations inclusives. Ainsi, les nouveaux dirigeants de l'Organisation pourraient doter la Force africaine en attente, de moyens plus accrus et la projeter dans l'enfer du Kivu, pour soutenir les soldats de l'ONU déjà présents sur le terrain.

Une batterie de sanctions drastiques de l'UE contre le Rwanda de Paul Kagame

Parallèlement, elle pourrait reprendre, sous de meilleurs auspices, la médiation entre la RDC et les Etats voisins accusés de soutenir certains groupes rebelles, d'autant que son médiateur officiel est devenu, depuis ce 38e sommet, son président en exercice. Cette approche pragmatique et concertée, combinée à l'instauration possible d'un label de certification garantissant une exploitation légale et équitable des minerais au bénéfice exclusif des Congolais, pourrait apaiser les tensions, et éviter les risques de déflagration sous- régionale, surtout qu'il est, de plus en plus, question de velléités de l'Ouganda d'annexer la province frontalière de l'Ituri.

Si on ajoute, à tout cela, des réformes institutionnelles garantissant une gouvernance plus transparente et une meilleure intégration des communautés marginalisées, l'espoir de voir, dans les prochains mois, de jeunes Congolais se trémousser de manière insouciante au rythme du "Dombolo" ou du "Soukous" dans les rues de Goma, de Bukavu ou d'Uvira, sera permis. En attendant, l'UA doit agir immédiatement en mobilisant une aide humanitaire massive, en facilitant l'accès au Kivu et à l'Ituri pour les organisations humanitaires afin de sauver ces millions de déplacés et des populations civiles prises au piège des violences.

Elle pourrait, en cela, bénéficier du soutien de l'Union européenne (UE) qui, après plusieurs mois d'hésitations, a décidé de prendre une batterie de sanctions drastiques contre le Rwanda de Paul Kagame accusé d'être à l'origine de tous les malheurs de la RDC.