Afrique: Le président du groupe de haut niveau de l'UA sur le Soudan salue le rôle constructif de l'Éthiopie pour mettre fin à la crise au Soudan

Addis Ababa — Mohamed Ibn Chambas, président du groupe de haut niveau de l'UA sur le Soudan, a déclaré que l'Éthiopie jouait un rôle décisif pour mettre fin à la guerre au Soudan tout en prenant des mesures concrètes pour améliorer la situation humanitaire dans le pays.

Il convient de rappeler que cette semaine, l'Éthiopie a organisé à Addis-Abeba, conjointement avec les Émirats arabes unis, l'Union africaine et l'IGAD, une conférence humanitaire visant à mobiliser le soutien régional et mondial pour faire face à la grave crise humanitaire du Soudan et à lancer un appel fort et unifié en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire au cours du mois de Ramadan.

À cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé la solidarité de l'Éthiopie avec le peuple soudanais en ces temps difficiles, soulignant que les deux pays sont profondément interdépendants, liés par des générations de luttes, d'aspirations et de liens culturels communs.

Le premier ministre a également annoncé une modeste contribution de l'Éthiopie de 15 millions d'USD en solidarité avec le peuple soudanais.

Mohamed Ibn Chambas, président du groupe de haut niveau de l'UA sur le Soudan, a salué les efforts de l'Éthiopie à cet égard.

Il a expliqué le rôle positif que joue depuis longtemps l'Éthiopie pour mettre fin à la guerre au Soudan, tout en prenant des mesures concrètes pour améliorer la situation humanitaire dans le pays.

"L'Éthiopie joue toujours un rôle positif pour mettre fin à la guerre, améliorer la situation humanitaire et soutenir un dialogue soudanais ouvert à tous pour apporter une paix durable au Soudan", a déclaré le Dr Mohamed Ibn Chambas.

En marge du sommet de l'Union africaine, le président a déclaré à Pulse of Africa que l'Éthiopie, l'un des principaux voisins du Soudan, a entretenu des relations très cordiales et solides avec le Soudan au fil des ans.

L'Éthiopie a accueilli des réfugiés soudanais, a déclaré le président du groupe de haut niveau de l'UA sur le Soudan.

"L'Éthiopie est l'un des pays avec lesquels nous sommes toujours en consultation, jouant un rôle positif pour mettre fin à la guerre, améliorer la situation humanitaire et soutenir un dialogue soudanais ouvert à tous en vue d'instaurer une paix durable", a-t-il déclaré.

Selon Ibn Chambas, le Soudan est une préoccupation majeure et l'Éthiopie travaille avec toutes les parties prenantes soudanaises pour garantir le rétablissement de la paix.

Au cours du sommet, des discussions de haut niveau sur le Soudan ont eu lieu, notamment une réunion du Conseil de paix et de sécurité et une réunion des chefs d'État sur le Soudan, en présence du secrétaire général des Nations unies et de la Ligue des États arabes.

Lors de la réunion des chefs d'État sur le Soudan et du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, il a été généralement convenu qu'il fallait avant tout mettre fin à la guerre.

"Nous espérons qu'à l'approche du mois sacré du Ramadan, une trêve pourra être conclue et que tous les combats cesseront à l'occasion du Ramadan. Ce devrait être l'occasion d'oeuvrer en faveur d'un cessez-le-feu au Soudan", a-t-il déclaré.

La deuxième priorité est l'aggravation de la situation humanitaire, a souligné M. Ibn Chambas.

Plus de 10 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, plus de 2 millions de personnes ont déjà fui, et il y a un manque de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Les infrastructures vitales sont détruites.

Enfin, le président du groupe de haut niveau de l'UA sur le Soudan a souligné l'importance d'un dialogue politique.

L'UA s'est engagée à mener ce processus, en étroite collaboration avec des partenaires tels que l'IGAD, les Nations unies, la Ligue des États arabes et l'Union européenne, qui souhaitent tous soutenir le Soudan dans le dialogue, la négociation et la médiation afin de mettre un terme à la guerre.

Le président du groupe de haut niveau de l'UA sur le Soudan a souligné qu'il n'y avait pas de solution militaire à la crise politique profonde que traverse le pays.