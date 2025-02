Madagascar: Maladie transmissible - Des cas de rage identifiés à Antananarivo

Vigilance accrue contre les morsures et les griffures félines et canines. Plusieurs cas de rage ont été signalés récemment dans la ville d'Antananarivo et ses environs, selon le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, samedi, dans le cadre de l'annonce d'une campagne de vaccination de masse contre la rage dans la ville d'Antananarivo.

« Au début de cette semaine (ndlr : la semaine précédente), un chat à Ambohipo a griffé une personne. Le résultat d'analyse a confirmé que cet animal est porteur de la rage. Au cours de la même semaine, un chien a mordu cinq personnes dans le quartier de Mahamasina. Les investigations sont en cours pour savoir si animal est enragé ou pas », a précisé le Dr Fetra Ramilijaona, responsable du service vétérinaire à Tana-ville, ce week-end.

Les chiens sont les principaux responsables de la transmission de la rage chez l'homme. Mais les chats, ainsi que tous les mammifères, peuvent être infectés, compte tenu de ce cas détecté à Ambohipo.

Vaccination gratuite

Face à ce risque, la direction régionale de l'Agriculture et de l'Élevage d'Analamanga invite ainsi tous les propriétaires de chats et de chiens à faire vacciner leurs animaux pour éviter la propagation de la rage. Cette maladie est mortelle chez l'homme une fois que ses symptômes se manifestent, si ce dernier ne se fait pas rapidement vacciner après une morsure ou une griffure d'un mammifère infecté.

À Madagascar, la rage continue de faire des victimes. Le nombre de décès liés à cette maladie est estimé à huit cents par an. De nombreux propriétaires ne vaccinent pas leurs animaux domestiques, ce qui favorise la propagation de la maladie. Pour y remédier, la direction régionale de l'Agriculture et de l'Élevage propose une vaccination gratuite des chiens et chats aujourd'hui et demain à Mahamasina, au service régional de l'Élevage.