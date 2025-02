Ile Maurice: Mauritius Post Ltd met en garde contre une arnaque

La Mauritius Post Ltd alerte le public sur une nouvelle vague de tentatives de fraude par SMS et courriel électronique, usurpant son identité. De nombreuses personnes ont signalé la réception de messages frauduleux prétendant provenir de la poste, les informant qu'une livraison n'a pas pu être effectuée et les incitant à cliquer sur un lien pour soi-disant régulariser la situation.

Une escroquerie bien rodée

Pour ajouter de la crédibilité à cette arnaque, les fraudeurs indiquent un faux nom et utilisent des messages imitant ceux envoyés par la poste. Les personnes attendant un colis sont particulièrement vulnérables, risquant de cliquer sur le lien et de tomber dans le piège.

Ces liens frauduleux peuvent rediriger vers des sites conçus pour voler des données personnelles et bancaires, ou encore exiger le paiement de sommes indues sous prétexte de frais de livraison.

Un appel à la prudence

Jayraj Ittoo, Officer-in-Charge de Mauritius Post Ltd, met en garde contre ces pratiques et appelle à la plus grande vigilance :

«Ces messages ne proviennent pas de Mauritius Post Ltd. Nous invitons le public à ne pas cliquer sur ces liens suspects et à ne jamais divulguer d'informations personnelles. Ceux qui ont déjà cliqué doivent signaler l'incident à la police. »

Il rappelle également que Mauritius Post Ltd informe ses clients de l'arrivée de leurs colis via un message officiel mentionnant un nom et un numéro de téléphone local, sur lequel ils peuvent appeler pour obtenir plus de renseignements.

Une menace qui s'étend à d'autres services postaux

Avec l'essor du commerce en ligne, les escrocs exploitent l'impatience des consommateurs pour orchestrer leurs fraudes. Ce phénomène ne concerne pas uniquement Mauritius Post Ltd. Selon des rapports internationaux, de nombreuses entreprises postales et services de livraison sont victimes d'usurpation d'identité à travers des attaques similaires.

Face à cette menace croissante, Mauritius Post Ltd intensifie ses efforts pour sensibiliser le public, notamment via son site web officiel. La prudence reste de mise pour éviter de tomber dans le piège. En cas de doute, ne cliquez pas et contactez directement Mauritius Post Ltd.