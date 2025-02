Ile Maurice: Le clan Jugnauth dans le viseur de la FCC

Changement...de destin. Alors que le Premier ministre savoure, en Ethiopie, ses retrouvailles avec les dirigeants africains, son prédécesseur a passé la nuit en cellule, au Moka Detention Centre. Il a été arrêté hier, samedi 15 février, par la Financial Crimes Commission (FCC). Il doit comparaitre devant la Bail and Remand Court, ce matin, ainsi que les autres suspects.

Son interrogatoire a duré jusqu'à 2 heures du matin cette nuit. Son épouse, Kobita, qui avait également été interpellée, a elle été autorisée à partir hier soir. Elle était accompagnée d'une de ses filles.

Les autres suspects aussi placés en détention sont Chandradeo Oomah détenu au Vacoas Detention Centre, Devianee Ramchurn, ancienne conseillère de la mairie de Vacoas, arrêtée et détenue au Pailles Detention Centre, Josian Deelawon sera lui détenu à Line Barracks.

Josian Deelawon a formellement identifié Devianee Ramchurn comme celle était venue déposer l'argent et il a formellement identifié Pravind Jugnauth. Car les biens saisis hier proviendraient de l'ex-Premier ministre.

Coïncidence, cette affaire éclate dans le sillage de la libération sous caution, cette semaine, de Rakesh Gooljaury, arrêté lui-même dix ans après l'arrestation de Navin Ramgoolam dans le cadre des Rs 220 millions retrouvées dans ses coffres-forts à RiverWalk, à moins de deux kilomètres d'Angus Road. L'arrestation de Navin Ramgoolam en 2015 et la perquisition étaient une ligne rouge que les Jugnauth, du haut de leur victoire électorale, avaient franchie.

Une saisie spectaculaire a eu lieu ce samedi dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, menée par la Financial Crimes Commission (FCC) et la Major Crime Investigation Team (MCIT). Rs 200 millions en liquide ont été retrouvées dans des valises au domicile de Josian Deelawon, directeur immobilier et homme d'affaires influent. Ce dernier, ainsi que son comptable, Chandradeo Oomah, ont été arrêtés sous l'article 36 de la FCC Act.

Dans la foulée, la FCC a émis une notification de départ contre plusieurs personnalités politiques et économiques, notamment Pravind Jugnauth, Kobita Jugnauth, Sanjiv Ramdenee et Basoodeo Seetaram. Cette décision fait suite à la découverte de documents compromettants chez le comptable Chandradeo Oomah, perquisitionné dans le cadre de la même enquête.

Lors de la perquisition chez Chandradeo Oomah, 39 ans, comptable chez Holidays Ltd, plusieurs objets et documents ont été saisis, notamment : montres de luxe : Cartier, Rolex, montre en or et trois montres Cartier en argent; reçus et documents de voyage : factures d'hôtels à New Delhi et Londres, achats de vêtements de luxe, formulaires de visas et d'immigration au nom de Kobita Ramdenee Jugnauth, valides jusqu'en 2030; une enveloppe blanche de l'hôtel Café Royal Londres, portant le nom d'une personne proche d'un VIP; un carton contenant des roupies mauriciennes et des devises étrangères en dollars américains, euros, dirhams, yens, francs CFA, livres éthiopiennes, entre autres, représentant une valeur estimée à Rs 20 millions.

Interrogé sur place, Chandradeo Oomah n'a pas pu justifier la provenance de ces biens. L'enquête a été transférée à la FCC, qui doit désormais établir les liens entre ces saisies et l'ancien gouvernement.

Josian Deelawon, CEO de Luxury Properties Mauritius, est connu pour ses liens étroits avec l'ancien gouvernement, notamment avec Sanjiv Ramdenee. Il est suspecté d'avoir joué le rôle de «storekeeper» pour plusieurs personnalités influentes.

Outre son rôle dans l'immobilier, Deelawon est une figure connue dans le monde du jeu et des courses hippiques. Très actif dans les cercles de poker, il est réputé pour son influence en coulisses sur certaines écuries de courses.

Les autorités poursuivent leur travail d'investigation et n'excluent ni d'autres interpellations, ni de nouvelles saisies dans cette affaire qui pourrait impliquer des personnalités de premier plan.

Mobilisation des membres du MSM

Plusieurs membres du Mouvement socialiste militant (MSM) se sont rendus ce samedi au siège de la Financial Crimes Commission (FCC) après avoir appris qu'une perquisition était en cours au domicile de leur leader, Pravind Jugnauth, situé sur Angus Road. Parmi eux, l'ancienne ministre Dorine Chukowry, Vikram Jootun, Subhasnee Luchmun Roy et l'ex-ministre de la Santé Kailesh Jagutpal ont affiché leur soutien à l'ancien Premier ministre. Plusieurs agents du MSM de la circonscription No. 8 étaient également présents sur place.