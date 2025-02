Afrique: Les dirigeants africains concluent leur sommet à Addis-Abeba en exigeant fermement des réparations

Addis Ababa — La 38e Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevée en milieu de soirée sur un message fort demandant réparation pour les injustices subies par les Africains pendant l'ère coloniale.

Les chefs d'État et de gouvernement africains ont approuvé le thème de l'année de l'Union africaine "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations".

Le sommet a réuni des chefs d'État et des ministres des affaires étrangères africains, des diplomates et des dirigeants de diverses institutions continentales et d'autres organisations.

Le sommet a délibéré sur les points de l'ordre du jour discutés lors de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue les 12 et 13 février 2025.

Les réformes institutionnelles de l'Union africaine, la justice réparatrice, les efforts déployés pour obtenir une représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations unies, la paix et la sécurité régionales, la mise en oeuvre de la zone de libre-échange africaine, l'intégration commerciale et économique, le développement agricole et le changement climatique, les droits de l'homme, l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes ont été les principaux points à l'ordre du jour discutés au cours de ce sommet de deux jours.

La justice réparatrice pour l'Afrique peut promouvoir la guérison, l'équité et la reconnaissance des droits et des contributions des peuples africains lorsqu'ils sont bafoués.

Elle englobe une série d'initiatives visant à remédier aux injustices historiques découlant de la colonisation, de l'esclavage et de la discrimination systémique.