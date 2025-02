Afrique: La Première ministre Mottley appelle à l'unité, aux réparations et à la justice climatique lors du sommet de l'UA

Addis Ababa — La Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley, a lancé un vibrant appel à l'unité, aux réparations et à la justice climatique, exhortant l'Afrique et les Caraïbes à se réapproprier leur destin commun et à relever ensemble les défis mondiaux.

S'adressant aujourd'hui à l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, la présidente de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) a invoqué l'esprit de la bataille d'Adwa, la victoire de 1896 qui a inspiré le panafricanisme et la lutte contre le colonialisme, soulignant que les leçons d'Adwa - l'unité, la résilience et le triomphe du bien sur le mal - doivent guider la génération actuelle.

Mme Mottley a mis en exergue les liens historiques et culturels entre l'Afrique et les Caraïbes, notant que la Barbade, première masse continentale d'Afrique, a un rôle unique à jouer pour jeter un pont entre l'Afrique et les Caraïbes.

"Nous sommes venus réclamer notre destin atlantique. Il nous appartient de déterminer si l'histoire de la séparation sera notre avenir ou si l'esprit d'Adwa peut être notre source d'inspiration", a-t-elle déclaré.

En tant que présidente du V20, la première ministre a souligné la menace existentielle que représente le changement climatique, en particulier pour les nations les plus pauvres.

"Ce sont les plus pauvres parmi les pauvres qui restent les plus vulnérables aux inondations, aux sécheresses et aux ouragans. Nous devons donc faire face ensemble à cette crise existentielle", a déclaré Mme Mottley, en exhortant les dirigeants mondiaux à agir de manière décisive.

Elle a également lancé un appel passionné en faveur des réparations, en commençant par reconnaître les torts historiques.

"Dites pardon. Dites pardon et soyez sincères. Et après avoir dit pardon, reconnaissez que l'avenir du monde n'est pas possible sans la stabilité de l'Afrique et de sa diaspora", a-t-elle souligné.

Annonçant que le premier sommet CARICOM-UA en personne est prévu pour le 7 septembre 2023 à Addis-Abeba, Mme Mottley a souligné la nécessité d'actions tangibles telles que la création de ponts aériens et maritimes pour faciliter les voyages et les échanges entre les deux régions.

"Par ce simple acte, nous nous appuyons sur le sommet inaugural qui a eu lieu virtuellement en 2021, mais plus important encore, nous cherchons à régulariser et à établir comme un point d'interaction permanent l'unité dont je parle et que j'appelle de mes voeux", a-t-elle déclaré.

La première ministre a exhorté l'Afrique et les Caraïbes à prendre le contrôle de leurs ressources et à façonner l'avenir de la technologie, plutôt que d'en être les victimes.

"Comment un continent qui possède 40 % des minerais du monde ne pourrait-il pas contribuer à assurer le destin et la stabilité de la planète ?" a-t-elle demandé, mettant les dirigeants au défi d'agir avec audace.

Célébrant la résilience et la créativité des peuples d'Afrique et des Caraïbes, Mme Mottley a également appelé à un engagement renouvelé en faveur de l'expression culturelle et de l'unité.

"Nous célébrons notre résilience et notre créativité, non pas comme des apostrophes à l'histoire, mais comme ceux qui peuvent égaliser les chances et créer des opportunités pour nos peuples", a-t-elle déclaré.

La première ministre a conclu en lançant un cri de ralliement aux dirigeants pour qu'ils donnent la priorité à la paix, à la prospérité et à la justice, soulignant que la stabilité du monde dépend d'une Afrique et d'une diaspora prospères et unies.

"Nous devons nous émanciper de l'esclavage mental et construire l'avenir que nos peuples attendent de nous dans l'esprit et avec les résultats d'Adwa", a-t-elle déclaré.