Afrique: La réalisation des objectifs de développement durable et la réforme de l'architecture financière internationale figurent parmi les priorités de l'ONU dans le continent - Chef de l'ONU

Addis Ababa — Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a mis l'accent sur les domaines prioritaires des partenariats avec l'Afrique, notamment la promotion du développement durable et la réforme de l'architecture financière internationale afin de donner aux pays en développement plus de voix et plus de pouvoir.

S'adressant aux médias lors du 38e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba aujourd'hui, le secrétaire général a déclaré : "Au cours de ces deux derniers jours à Addis-Abeba, j'ai rencontré de nombreux dirigeants de tout le continent pour discuter des défis à relever dans tous les domaines".

Il a noté que "l'Afrique est le continent des possibilités et de l'espoir, mais nous ne pouvons pas non plus éluder ou édulcorer les vérités essentielles".

En soulignant ses priorités pour l'Afrique, António Guterres a déclaré que la stimulation du développement durable, l'investissement et le financement abordable, qui sont si cruciaux, et à seulement cinq ans de l'échéance des Objectifs de développement durable (ODD).

Il a ajouté que c'est dans ce contexte que nous faisons pression pour réformer l'architecture financière internationale afin de donner aux pays en développement plus de voix, plus de pouvoir, plus de représentation et plus d'accès aux ressources dont ils ont besoin.

Le chef de l'ONU a déclaré que les Africains n'avaient pratiquement rien fait pour garantir l'action climatique et la justice face à une menace existentielle.

Il a souligné que la vérité est que certaines des pires tempêtes, certaines des pires sécheresses, certains des pires impacts négatifs sur les économies et les sociétés se trouvent en Afrique, mais que l'Afrique ne contribue pas au changement climatique.

Il a également souligné que pour s'assurer que l'Afrique ne soit pas laissée pour compte dans la course à la technologie, lorsqu'il s'agit d'opportunités et de renforcement des capacités dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'IA doit être synonyme d'Afrique.

L'instauration et le maintien de la paix sur l'ensemble du continent africain est la tâche essentielle des Nations unies, a souligné M. Guterres.

Selon lui, l'accent sera mis sur la résolution de la crise au Soudan et en République démocratique du Congo.

"Malgré près de deux ans de combats au Soudan, chaque jour apporte de nouveaux rapports horribles sur les meurtres de civils, les violations des droits de l'homme et les violences sexuelles, les discours de haine et les attaques à motivation ethnique sont en hausse, et l'économie est en chute libre", a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que plus d'armes circulent et plus de guerre signifie plus de souffrance et d'instabilité pour la région et bien au-delà.

"Il n'y a pas de solution militaire. Et dans l'esprit du Ramadan, qui est sur le point de commencer, il est temps de cesser immédiatement les hostilités. Le peuple soudanais a besoin d'une voie claire pour sortir de ce cauchemar, et le monde a besoin d'un Soudan stable et pacifique", a souligné le secrétaire général.

En ce qui concerne la RDC, plus les villes tombent, plus le risque d'une guerre régionale augmente. Il est temps de faire taire les armes. L'heure est à la diplomatie et au dialogue, a déclaré M. Guterres.

Nous continuerons à oeuvrer pour la paix du Sahel à la Somalie et au-delà, et nous continuerons à renforcer nos nombreux efforts conjoints avec l'Union africaine en faveur de la sécurité, de la stabilité, des droits de l'homme et de l'État de droit.

Les défis sont grands, mais les opportunités le sont encore plus, et les Nations Unies seront aux côtés des peuples d'Afrique à chaque étape du chemin, a-t-il ajouté.