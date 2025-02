Afrique: Jaber - La guerre au Soudan est un plan perfide mis en oeuvre par des mains soudanaises et avec un grand soutien étranger

Nouakchott — Le membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, Lit-Gen Ibrahim Jaber a salué les forces armées, leurs forces d'appui et les forces mobilisées qui mènent les batailles d'honneur et de dignité avec un appui populaire sans précédent, pour consolider les piliers du Soudan, dont la terre a été arrosée du sang des martyrs, tant civils que militaires.

S'adressant samedi à la communauté soudanaise en Mauritanie, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin, et de l'ambassadeur du Soudan en Mauritanie, l'ambassadeur Abdul Hamid Al-Boshra, Jaber a expliqué que la guerre au Soudan n'est rien d'autre qu'un plan traître mis en oeuvre par des mains soudanaises et avec le soutien étranger, louant la détermination du peuple soudanais, ses luttes et sa tolérance face aux conditions humanitaires et sécuritaires et sa capacité à surmonter toutes les circonstances et à se tenir aux côtés de ses forces armées afin de nettoyer le pays de la saleté des milices terroristes.