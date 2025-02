Soudan: 15 véhicules de combat de la milice Al-Dagalo détruits alors qu'ils se dirigeaient vers El-Fasher

El Fasher — La sixième division d'infanterie d'El Fasher a annoncé samedi que l'armée de l'air avait réussi, lors d'un certain nombre de ses sorties effectuées aujourd'hui dans et d'hors de la ville d'El Fasher, à détruire 15 véhicules de combat appartenant à la milice rebelle Al-Dagalo, qui venaient de l'État du Sud-Darfour et transportaient un certain nombre d'éléments de la milice rebelle.

La sixième division d'infanterie a expliqué lors d'un point de presse urgent que la fuite des éléments des milices des champs de bataille à l'ouest de la ville d'El Fasher est devenue un phénomène quotidien en raison des coups violents qu'ils subissent de la part des forces armées, des forces conjointes et d'autres forces de soutien, en plus de la détérioration de la situation au sein des rangs des milices.

La sixième division d'infanterie a réitéré la stabilité de la situation dans la ville d'El Fasher et la détermination des forces à vaincre et à détruire la milice. La division a également rassuré tous les observateurs que la vie se déroule normalement dans le camp de déplacés de Zamzam et que les forces sont prêtes à faire face à toute nouvelle agression de l'ennemi.