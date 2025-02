Afrique: Le Sommet de l'Union africaine se termine ce dimanche

Addis — Le 38ème Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) se termine ce dimanche après-midi, à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie.

Le Président João Lourenço, qui a assumé samedi la présidence tournante de l'organisation, s'occupera, au cours de son mandat d'un an, de dossiers complexes, tels que les conflits armés au Soudan et en République démocratique du Congo.

Dans son discours d'acceptation de la présidence de l'UA, João Lourenço a déclaré qu'il entendait lancer un vaste plan pour attirer les investissements et d'importantes ressources financières auprès des principaux partenaires internationaux, pour mettre en oeuvre des projets liés à la construction d'infrastructures sur le continent.

Selon le président de l'UA, au cours de cette première présidence de l'Angola, le pays suivra de près les principaux problèmes de l'Afrique et mettra son expérience au service de l'organisation pour trouver des solutions aux questions liées à la paix et à la sécurité et veiller à la mise en oeuvre, par les États membres, de politiques économiques et sociales qui favorisent le progrès et le développement du continent.

Pour João Lourenço, l'opérationnalisation de la question de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations de manière pratique, qui constitue la devise choisie pour cette année et aussi celle que l'Angola a élue pour sa présidence, est centrée sur l'importance de l'investissement dans les infrastructures comme facteur de développement de l'Afrique.

Selon lui, la combinaison de ces deux aspects peut conduire les États membres à construire un canal de communication et de dialogue avec les partenaires internationaux, qui leur fera comprendre l'importance et l'avantage de coopérer avec une Afrique développée et industrialisée, capable de vaincre la faim, la pauvreté, la misère et le chômage, réduisant ainsi la probabilité de conflits armés et d'immigration clandestine à ses frontières.

Le Chef de l'État angilais a souligné la construction, dans chacun des États, d'infrastructures telles que routes et chemins de fer, ports et aéroports, usines de production d'énergie électrique, lignes de transport et de distribution respectives, comme une voie pour l'industrialisation du continent et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Dans ce sens, il a souligné la contribution que l'Angola pourrait apporter au développement de l'Afrique, en mettant à disposition son surplus énergétique pour atténuer les besoins de plusieurs pays.

Il a souligné l'importance du corridor de Lobito, en raison de la pertinence et de l'importance stratégique qu'il revêt dans le contexte du transport de divers produits et également dans le commerce intra-africain et entre l'Afrique et le reste du monde, ainsi que les chemins de fer tanzaniens.

João Lourenço a dit compter sur le soutien de tous les États membres, pour que l'Angola puisse exercer une présidence qui réponde aux attentes des citoyens du continent et contribuer à faire un nouveau pas sur le chemin de la réalisation de l'objectif de développement socio-économique du pays et de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063, "dans le cadre de toutes les actions et efforts que nous entreprenons pour construire l'Afrique que nous voulons".

Samedi, le Sommet a également élu le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, de Djibouti, lors d'une réunion présidée par le nouveau leader du bloc continental.

Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale remplace le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui a servi l'UA pendant huit ans, correspondant à deux mandats.