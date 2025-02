Algérie: Semaine nationale de la prévention - Les hautes autorités accordent une 'importance particulière' à la santé publique

Tipasa — Les hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accordent une "importance particulière" à la protection de la santé publique et "la placent au coeur des priorités", a affirmé, dimanche à Tipasa, le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le Pr. Kamel Senhadji.

Les autorités supérieures du pays accordent une "importance particulière" à la santé publique, notamment en ce qui concerne le traitement des maladies cancéreuses, en particulier le cancer pédiatrique, a indiqué le Pr. Senhadji, dans son allocution au lancement de la Semaine nationale de prévention, organisée par le ministère de la Santé au niveau national et dont le coup d'envoi officiel a été donné à partir de Tipasa.

Il a appelé, à ce titre, au renforcement du volet de l'éducation sanitaire et à la diffusion d'une culture de l'alimentation saine et équilibrée afin de faire face aux menaces sur la santé publique.

Pour le Pr. Senhadji, le monde d'aujourd'hui vit une "époque de risques sanitaires", qu'il a qualifiés de "bombes à retardement", citant particulièrement les maladies transmissibles, les changements climatiques et les problèmes nutritionnels.

Cette situation fait que l'Agence nationale de sécurité sanitaire accorde "un intérêt particulier à la santé publique, notamment au regard de la hausse des cas de cancers pédiatriques, dont les recherches ont prouvé qu'ils sont liés à une mauvaise alimentation", a-t-il déploré.

Le Pr. Senhadji a souligné à l'occasion de cette manifestation, organisée à la veille du mois de Ramadan, sous le slogan "Pour un Ramadhan sain et sûr, évitons les excès pour le bien de notre santé", la nécessité de sensibiliser l'ensemble des citoyens sur les dangers des aliments riches en gras, sucres, et sel et de la consommation excessive de viande rouge, surtout la viande transformée, tout en recommandant un régime alimentaire riche en légumes, fruits et fibres.

Pour sa part, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Dr. Djamel Fourar, a souligné l'importance de l'implication de tous les secteurs dans la protection de la santé publique, car "il s'agit d'une affaire de société ", a-t-il dit, et ce "en œuvrant à l'ancrage d'une véritable culture de prévention et de sensibilisation des citoyens sur l'importance de changer leurs habitudes et particulièrement durant le mois du jeûne ".

La 3e édition de la Semaine nationale de la prévention, organisée du 16 au 20 février courant, se veut un rappel de l'importance d'un mode de vie sain durant le mois de Ramadhan, qui se traduit par une alimentation saine, un sommeil suffisant, l'observance des traitements médicaux, la vigilance pour éviter des accidents domestiques et la lutte contre les addictions de toutes sortes, a, encore, souligné le Dr Fourar.

"Les données sanitaires disponibles attestent que les habitudes et comportements humains figurent parmi les plus importants facteurs de propagation des maladies ", a-t-il relevé.

A noter que le coup d'envoi de la Semaine de la prévention a été donné par le wali de Tipasa, Ali Moulay, en présence du représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Algérie, Dr. Phanuel Habimana, de la représentante de l'Unicef en Algérie, Mme Katarina Johansson et d'un nombre d'experts, de médecins et de représentants des départements ministériels concernés.

Le lancement de cette semaine nationale de la prévention a été, également, marquée par l'organisation, à la maison des jeunes de Tipasa, d'une exposition englobant cinq (5) caravanes médicales destinées à la réalisation d'examens dans les domaines de la nutrition, l'obésité, le diabète, la médecine cardiovasculaire, l'ophtalmologie, l'obstétrique et la puériculture, outre des stands dédiés aux établissements hospitaliers spécialisés.

Au programme de cette Semaine national, organisée simultanément à travers l'ensemble des wilayas, des journées portes ouvertes à travers les établissements de santé et les lieux publics, des conférences au profit des professionnels de la santé, des émissions et communications sur le sujet à travers les médias nationaux, ainsi que des activités pour la promotion d'un mode de vie sain.