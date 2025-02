Algérie: Décès du Moudjahid et ami de la Révolution Félix Louis Giro Colozzi - Le président de la République présente ses condoléances

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, dimanche, un message de condoléances à la famille du moudjahid et ami de la Révolution algérienne, Félix Louis Giro Colozzi, décédé à l'âge de 95 ans.

"A la famille du défunt Félix Louis Giro Colozzi, j'ai appris avec une profonde émotion le décès de l'ami de la Révolution, le regretté Colozzi Félix, qui a choisi, au lendemain du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, de rejoindre ses rangs, en tant que militant et moudjahid convaincu de la justesse de la lutte du peuple algérien contre la domination coloniale, endurant les affres des prisons de Serkadji, de Lambèse et celles de France. L'Algérie qu'il avait choisie comme pays de résidence, l'a accueilli et lui a attribué la nationalité, en lui permettant d'occuper d'importantes fonctions au sein d'institutions nationales, avec fierté et dignité", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, je tiens à vous adresser ainsi qu'à tous les moudjahidine qui l'ont côtoyé, mes sincères condoléances et mes plus profonds sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, et de vous prêter patience et réconfort", a ajouté le président de la République.