Ile Maurice: Chefs d'accusation - Ce qui est reproché aux quatre suspects

C'est sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent sous les articles 36(1), (b), (4) et 38 (3) de la Financial Crimes Commission (FCC) Act que l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, a été traduit devant la Bail and Remand Court/Week-end Court, hier. En effet, la FCC reproche à Pravind Jugnauth, 63 ans et résidant à Angus Lane, Vacoas, d'avoir, vers le 15 janvier 2025, à Royal Road, Pointe-aux-Canonniers, dissimulé criminellement des biens, qui en tout ou une partie, représenteraient directement ou indirectement le produit d'un crime.

Il aurait illégalement dissimulé, par l'intermédiaire d'un Josian Deelawon, une somme en espèces et en devises mauriciennes et étrangères équivalant à Rs 113 827 624. Il y aurait des motifs raisonnables de soupçonner que cette somme provenait en partie d'un crime. Le principal concerné, Josian Deelawon, 59 ans et manager de My Holidays Ltd et résidant à Cape Bay Beach Resort, Bain-Boeuf, était délibérément et illégalement le 15 février de cette année, en possession de biens qui, en tout ou en partie, représentaient directement ou indirectement le produit d'un crime. Il lui est donc reproché d'être en possession d'une somme en espèces en devises mauriciennes et étrangères, équivalant à environ Rs 108 754 500 à Pointe-aux-Canonniers.

Une même accusation de blanchiment d'argent pèse sur l'ex-Deputy Mayor, Devianee Ramchurn, 63 ans et habitant Holyrood no 1, Vacoas, qui aurait transféré illégalement à Josian Deelawon, en novembre 2024 à Pointe-aux-Canonniers, une somme d'argent, en devises mauriciennes et étrangères d'un montant équivalent à Rs 113 827 621, qui représenterait le produit d'un crime.

Par ailleurs, Chandradeo Oomah, 39 ans et comptable à Holidays Ltd, est également accusé de blanchiment d'argent. Il lui est reproché d'avoir, le 14 février, été en possession d'une somme Rs 5 5 70 196,50 en devises étrangères et mauriciennes ainsi que de sept montres de marque, qui représenteraient aussi des produits d'un crime.