Ile Maurice: Saisie de valises de cash - L'ex-Premier ministre libéré sur parole

Josian Deelawon et Chandradeo Oomah ont été reconduits en détention hier après leur comparution devant la Bail and Remand Court (BRC). Les deux hommes seront de nouveau en cour aujourd'hui, cette fois-ci à Pamplemousses. Les enquêteurs ont objecté à la remise en liberté des quatre suspects, en avançant qu'ils pourraient altérer des preuves et proposé qu'ils soient reconduits en cellule pour une semaine. La comparution de Devianee Ramchurn, n'ayant pu se faire hier après-midi comme prévu, aura lieu ce matin à Pamplemousses. Elle a donc été reconduite en cellule.

Par ailleurs, Me Raouf Gulbul, ayant formulé une requête pour la libération provisoire de son client, l'ex-PM Pravind Jugnauth, celle-ci a été débattue dans l'après-midi, la police et le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Damodarsingh Bissessur, exprimant de fortes objections. Pour Me Gulbul, ce ne sont que des allégations. Les débats ont commencé à 14 heures pour durer jusqu'à 17 heures. Après une longue attente, le verdict du magistrat Rishan Chineah est tombé vers 22 heures et il a accordé la liberté sur parole à PKJ, en attendant de se présenter, aujourd'hui, en cour de Pamplemousses, pour payer deux cautions de Rs 750 000 chacune par bank cheques et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Toutefois, Me Damodarsingh Bissessur a demandé un gel de cette décision (stay of execution), le temps de dire si le DPP comptait faire appel. Ce qu'il n'a finalement pas fait, et l'a fait connaître vers 23 h 45.

Aux petites heures de samedi matin, Josian Deelawon a été arrêté à Arsenal par le Central Criminal Investigation Department (CCID). Lors d'une fouille, deux valises et un sac contenant environ Rs 109 millions ont été retrouvés. L'équipe du CCID s'est également rendue au domicile de Chandradeo Oomah, le Chief Financial Officer (CFO) du groupe My Holidays, appartenant à Josian Deelawon. Sur place, des documents au nom des Jugnauth, des objets de valeur, plusieurs devises étrangères totalisant environ Rs 5,5 millions ainsi qu'une somme de Rs 497 000 ont été retrouvées.

Josian Deelawon a expliqué qu'il gardait des valises appartenant à l'ex-PM et que Devianee Ramchurn était chargée de lui remettre l'argent. En novembre, peu après les élections, l'ancien PM l'aurait convié à un dîner et lui aurait demandé de rencontrer Devianee Ramchurn, l'ancienne adjointe au maire de Vacoas, qui déposerait les valises et l'argent à son domicile, quelques jours plus tard. Les enquêteurs ont perquisitionné pendant plusieurs heures le domicile du couple Jugnauth à Angus Road, Vacoas samedi aprèsmidi. Après avoir saisi un téléphone et une tablette qui seront analysés, Kobita et Pravind Jugnauth ont été interpellés et conduits au bureau de la FCC dans la soirée.

Après plusieurs heures d'interrogatoire, Kobita Jugnauth a été autorisée à rentrer chez elle. Pravind Jugnauth a rejeté en bloc les accusations de Josian Deelawon et nié le connaître personnellement, avançant qu'il ne serait qu'un simple membre de son parti. Par ailleurs, Devianee Ramchurn a été arrêtée après une fouille à son domicile. Lors d'une autre perquisition dans les hôtels de la famille Ramdanee à Wolmar, en présence de Sanjiv Ramdanee, rien d'incriminant n'a été retrouvé. Selon une source proche de l'enquête, des documents saisis chez le comptable ont été utilisés pour confronter Pravind Jugnauth. Les dates correspondraient à leurs derniers déplacements et révéleraient des éléments de conspiracy to commit an illegal act. Si Josian Deelawon et Chandradeo Oomah ont parlé, ce dernier aurait été le plus loquace.