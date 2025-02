Ile Maurice: Seforah Lent promise à un bel avenir

Seforah Lent a confirmé qu'elle avait les épaules pour s'imposer durablement en Afrique. Vendredi, la leveuse de fontes a remporté trois médailles d'or aux Championnats d'Afrique jeunes et juniors en novembre 2024 au Kenya. Engagée chez les moins de 64 kg, elle a réalisé une performance de 78 kg à l'arraché, 92 kg à l'épauléjeté et 170 kg au total olympique. Des performances qui lui ont permis de rafler le titre de sportive du mois de novembre de l'Express. La cérémonie de remise de trophées a eu lieu mardi dans les locaux de Decath- lon à Bagatelle.

Ces dernières années, Seforah Lent évolue dans une autre dimension. En mars 2024, elle avait remporté la médaille de bronze à l'arraché avec une performance de 80 kg. C'était au cours des Jeux africains. Une nouvelle fois, c'est dans la catégorie des moins de 64 kg qu'elle a su tirer son épingle du lot. «Je remercie l'Express, Decathlon et PhoenixBev pour cette cérémonie et surtout pour leur soutien. Cela va, définitivement, m'aider à continuer à m'entraîner dur et m'encourager à réaliser de bonnes performances», a confié la jeune leveuse de fontes.

Elle peaufine actuellement ses entraînements. L'objectif principal de 2025 étant les Championnats d'Afrique d'haltérophilie qu'accueille Maurice. La date n'a pas encore été déterminée. Pour notre compatriote, il s'agira une nouvelle fois de s'installer sur le podium.

«J'aurais cette compétition à bien négocier. J'irai pour décrocher l'or évidemment, même si je sais que ce ne sera pas de tout repos». La Curepipienne a réellement commencé à écrire son histoire en 2023, au cours des Jeux des îles à Madagascar. Elle avait réalisé le triplé en or au terme de sa prestation. Elle entend bien poursuivre sur cette lancée. «Après les podiums aux Jeux des îles et aux Jeux africains, je dois maintenant m'illustrer aux Championnats d'Afrique. En plus, ce sera devant le public mauricien. Je n'ai pas droit à l'erreur», fait-elle ressortir.

Ses performances passées parlent pour elle. Avec ce qu'elle a pu démontrer jusqu'ici, il n'y a pas de doute que Seforah Lent a toutes les cartes en main pour continuer à faire briller Maurice sur la scène internationale. La sportive du mois de novembre enchaîne actuellement les entraînements sur une base régulière. Elle s'entraîne sous la férule du directeur technique national, Constantin Urdas, au complexe sportif de Côte-d'Or. «C'est très éprouvant, mais j'ai des objectifs à atteindre», avouet-elle.

Notons également que la principale intéressée avait établi plusieurs records au cours des Championnats nationaux de 2024. Elle a réussi à soulever 85 kg lors de l'arraché, dépassant son précédent record national de 2 kg. Par la suite, au cours de l'épaulé-jeté, elle a atteint 95 kg, une nouvelle performance qui a également battu son ancien record. Au final, Seforah a totalisé 180 kg, établissant de nouveaux standards dans sa catégorie. Grâce à ses exploits, elle a été couronnée meilleure athlète féminine junior. De belles choses l'attendent pour l'avenir.