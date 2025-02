Ile Maurice: Ambiance - Comparution sous haute tension et mobilisation policière massive

L'ancien PM, Pravind Jugnauth, ainsi que Josian Deelawon, Chandradeo Oomah et Devianee Ramchurn, ont comparu hier à la Bail and Remand Court sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent après une perquisition à Angus Road, pendant plus de trois heures samedi et leur interpellation. Dès l'aube, la capitale était sous haute surveillance policière, avec un imposant dispositif de sécurité déployé devant la cour de district de Port Louis pour éviter tout débordement.

Dès les premières heures de la matinée, la présence policière s'est intensifiée autour du tribunal de Port-Louis. Des barrières de sécurité avaient été installées le long des principales artères menant à la cour pour contrôler la foule attendue en soutien au leader du MSM. La Special Support Unit (SSU), lourdement équipée, était sur place, prête à intervenir en cas de troubles. Pendant ce temps, du côté du bâtiment du Sun Trust, siège du MSM, une scène inhabituelle s'est déroulée. L'avocat Akil Bissessur a allumé des pétards devant l'édifice, pour célébrer l'arrestation de l'ex-PM qu'il accuse de l'avoir mis en prison pendant son règne.

Vers 10 heures, une foule dense s'était déjà massée devant le tribunal, composée en majorité de partisans du MSM venus brandir des drapeaux orange et scander des slogans de soutien à Pravind Jugnauth. Parmi eux, on pouvait voir les anciens ministres Bobby Hurreeram, Soodesh Callichurn, Mahen Seeruttun, ainsi que Subhasnee Luchmun-Roy et Roubina Jadoo-Jaunbocus, venus afficher leur solidarité avec leur leader.

Un moment de tension a éclaté lorsque l'activiste Bruneau Laurette a tenté d'accéder à la cour pour assister à la comparution de Pravind Jugnauth. Un officier de police lui a refusé l'entrée, provoquant une vive altercation. Laurette a protesté avec véhémence, déclarant : «Je l'ai déjà dit dans le passé : le karma agit toujours quoiqu'il arrive. Il ne faut pas libérer cet homme car il va tamper avec les preuves. Il faut qu'il y ait vraiment une démocratie dans ce pays.» Malgré ses protestations, il a été maintenu à l'extérieur du tribunal.

Arrivée tumultueuse L'arrivée de Pravind Jugnauth au tribunal a déclenché une véritable frénésie parmi les partisans et les opposants présents. Certains scandaient «B... li andan!», exigeant son incarcération, tandis que d'autres acclamaient leur leader avec ferveur. Face à une foule de plus en plus agitée, les forces de l'ordre ont redoublé de vigilance. La SSU, armée et en formation serrée, a escorté l'ancien chef du gouvernement à travers une marée humaine en effervescence. Les journalistes présents se sont battus pour capturer les meilleures images de cet événement historique, tandis que des bousculades éclataient sporadiquement entre les forces de l'ordre et certains manifestants.