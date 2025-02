La crise au Soudan est l'une des plus tragiques de notre époque. L'ONU et ses partenaires appellent la communauté internationale à répondre à leur appel de fonds de 6 milliards de dollars pour venir en aide aux populations dans le pays et la région.

Près de deux ans de conflit ont alimenté une situation de crise sans précédent en matière de protection et entraîné le déracinement de 12 millions de personnes au Soudan et au-delà des frontières du pays.

Les bombardements et les frappes aériennes continuent de faire des victimes parmi les civils et d'entrainer la destruction d'hôpitaux, de marchés et d'autres infrastructures essentielles. Près des deux tiers de la population a besoin d'une aide d'urgence. Le pays est en outre confronté à des cas de famine. Les personnes réfugiées arrivent dans les pays voisins dans un état de détresse extrême, tandis que les capacités d'accueil de ces pays sont mises à rude épreuve.

En réponse, les Nations Unies et leurs partenaires lancent aujourd'hui les plans d'intervention humanitaire et d'aide aux réfugiés pour le Soudan pour l'année 2025. Un total de 6 milliards de dollars est ainsi sollicité pour venir en aide à près de 26 millions de personnes à l'intérieur du pays et dans la région.

« Le Soudan est le théâtre d'une urgence humanitaire d'une ampleur effroyable », a déclaré Tom Fletcher, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence. « Les populations sont au bord de la famine. Les violences sexuelles se multiplient. Des enfants sont blessés ou tués. Le niveau de souffrance est effroyable. Le plan de réponse humanitaire que nous proposons permettra de sauver des millions de vies. Mais les combats doivent cesser. Les fonds sollicités permettront d'apporter un soutien aux populations par tous les moyens possibles, par les airs, la mer ou la route. »

« Aujourd'hui, un tiers de la population du Soudan est déracinée. Les conséquences de ce conflit atroce et insensé s'étendent bien au-delà des frontières du Soudan », a indiqué Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. « Les pays voisins font preuve d'une grande solidarité en accueillant les réfugiés, même si leur nombre augmente chaque jour. Mais leurs ressources sont mises à rude épreuve. Les biens et services essentiels tels que l'eau, les abris ou les soins de santé se font rares. Le Soudan a besoin d'une aide urgente. La communauté internationale doit se mobiliser pour assurer la poursuite de l'aide humanitaire et des activités de protection, mais aussi pour mettre fin à la violence et ramener la paix au Soudan. »

La réponse humanitaire au Soudan

Des cas de famine ont été signalés dans au moins cinq régions du Soudan, notamment dans les camps de déplacés du Darfour et dans l'ouest des monts Nouba. La famine devrait s'aggraver d'ici le mois de mai, lorsque la période de soudure commencera. Les services de base ayant été interrompus dans la majeure partie du pays, la crise devrait s'aggraver.

Le Plan de réponse aux besoins humanitaires au Soudan vise à fournir une aide vitale et à assurer la protection de près de 21 millions de personnes vulnérables. Il s'agit du nombre le plus élevé de personnes concernées par un plan coordonné par les Nations Unies cette année. Il requiert un soutien financier à hauteur de 4,2 milliards de dollars.

La réponse humanitaire dans la région

Alors que le conflit fait rage, des milliers de personnes continuent de fuir chaque jour. La majorité d'entre elles arrivent dans un état de grande vulnérabilité. Certains souffrent de malnutrition et ont besoin d'une aide d'urgence. À ce jour, près de 3,5 millions de personnes ont cherché refuge dans les pays voisins, ce qui a mis à rude épreuve des services et des ressources déjà limités.

Le Plan régional d'intervention en faveur des réfugiés donnera la priorité à la fourniture d'une aide vitale et d'une protection, notamment des abris d'urgence, le transfert depuis les zones frontalières vers des lieux plus sûrs, un soutien psychosocial, de l'eau potable, des soins de santé et des services éducatifs. Les partenaires humanitaires ont besoin de 1,8 milliard de dollars pour venir en aide à 4,8 millions de personnes en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie, en Libye, au Soudan du Sud et en Ouganda. Le plan vise également à aider les pays d'accueil à renforcer leurs services publics nationaux et à mettre en oeuvre des programmes de stabilisation.

Sans financement immédiat, les deux tiers des enfants réfugiés ne pourront pas accéder à l'enseignement primaire, ce qui mettra en péril toute une génération. Jusqu'à 4,8 millions de réfugiés et membres des communautés d'accueil continueront de faire face à une grave insécurité alimentaire, et au moins 1,8 million d'entre eux ne bénéficieront d'aucune aide dans ce domaine. Les systèmes de santé déjà mis à rude épreuve pourraient s'effondrer.

Progrès réalisés en 2024

Ayant bénéficié d'un soutien de 1,8 milliard de dollars l'année dernière, les organisations humanitaires ont pu venir en aide à plus de 15,6 millions de personnes au Soudan. L'assistance a notamment permis de fournir de la nourriture et de soutenir les moyens de subsistance de plus de 13 millions de personnes, ainsi que de soutenir l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la santé et la nutrition, ainsi que l'accès à un abri.

Les organisations humanitaires présentes dans les pays voisins ont fourni une aide d'urgence en distribuant de la nourriture à plus d'un million de personnes, en apportant une assistance médicale à un demi-million de personnes et en fournissant des services de protection à plus de 800 000 personnes.

Retransmission en direct

Le lancement des plans de réponse aura lieu à Genève et sera marqué par les discours de Tom Fletcher et de Filippo Grandi. Il sera retransmis en direct sur UN WebTV à partir de 14h00 GMT.