Angola: Le MPLA félicite João Lourenço pour son accession à la présidence de l'UA

Luanda — Le Bureau politique du Comité central du MPLA a félicité le leader du parti, João Lourenço, pour son accession, samedi, à la présidence de l'Union africaine (UA) pour 2025.

Dans un communiqué auquel l'Angop a eu accès, le Bureau politique souligne que cet acte a lieu pour la première fois dans l'histoire du pays et constitue "une reconnaissance incontestable" du leadership ferme du Président João Lourenço, de sa vision stratégique pour l'avenir de l'Afrique et du rôle fondamental que l'Angola joue sur le continent.

Le Bureau politique affirme que l'élection du Président à la plus haute autorité de l'Union africaine reflète la confiance des pays africains dans son engagement à promouvoir la paix, la sécurité, le développement durable et l'intégration régionale sur le continent.

C'est également un honneur non seulement pour l'Angola, mais aussi pour toute l'Afrique, car il reflète la confiance placée dans son leadership visionnaire, marqué par son engagement en faveur de la paix, de la stabilité, du développement et de l'intégration du continent africain.

Le Bureau politique estime que, sous sa direction, l'Union africaine continuera d'être un pilier fondamental dans la construction d'une Afrique plus unie, plus forte et plus prospère.

Il reconnaît que cette élection, dans une année où est célébré le 50e anniversaire de l'indépendance nationale, est un "témoignage vibrant du travail inlassable" que le Président Lourenço accomplit pour promouvoir le renforcement des relations internationales, stimuler la croissance durable et renforcer la coopération entre les pays africains.

"Son leadership à la tête de l'Union africaine constituera sans aucun doute une étape importante dans l'histoire de notre pays et dans la trajectoire de notre organisation et du continent tout entier", prédit-il.

L'instance du parti souligne que, sous la direction de Lourenço, l'Angola consolide une position de premier plan sur la scène internationale, contribuant de manière décisive à la résolution des conflits et à la promotion d'une Afrique plus unie, plus sûre et plus prospère.

Dans la note, le Bureau politique du MPLA se dit pleinement confiant qu'à la tête de l'Union africaine, le président João Lourenço continuera à travailler sans relâche pour renforcer la solidarité entre les peuples africains et mettre en oeuvre des politiques visant le bien-être et le progrès de nos nations.

A cette occasion, cet organe du parti au pouvoir en Angola réaffirme son soutien total et inconditionnel à la présidence de l'Union africaine de João Lourenço, convaincu que, grâce à sa sagesse, son expérience et son engagement, l'organisation continentale sera encore plus forte, plus efficace et plus capable de faire face aux défis présents et futurs de notre continent.

"En ce moment de joie particulière pour l'Angola et les Angolais, le Bureau politique du Comité central du MPLA, au nom de ses militants, partisans et amis, adresse les plus chaleureuses félicitations au camarade président pour son élection. Puisse cela être une autre étape importante vers le développement de notre patrie et de notre mère l'Afrique", conclut-il.