Gabon: Se réapproprier le pays et encourager le pluralisme politique entre provinces - Le message du président de REAGIR Michel Ongoundou Loundah

"Il faut se réapproprier le Gabon et encourager le pluralisme politique entre les provinces du pays". C'est le message véhiculé par Michel Ongoundou Loundah, Président du parti REAGIR à Bitam, ce 15 février 2025. Comme partout ailleurs où il est passé avec sa délégation, le message est le même ou presque : la réappropriation du Gabon, de son indépendance, pour sa reconstruction.

Bitam était la dernière étape de la tournée du président du parti Réappropriation du Gabon, de son indépendance, pour sa Reconstruction( REAGIR), Michel Ongoundou Loundah et sa délégation dans la province du Woleu-Ntem. Dans cette cité, la délégation a répondu à l'appel des populations, avec le soutien du Délégué Provincial de la formation politique, Me Mine Menzue.

Le rendez-vous qui a eu lieu dans une salle comble a été témoin des échanges relatifs aux questions d'actualité. Du social à la politique, tout avait droit de citer. Mais bien avant, en bon pédagogue et orateur, Michel Ongoundou Loundah a d'abord salué l'hospitalité des populations de la province et en suite, saisi l'occasion pour présenter et décliner la vision du parti. " À REAGIR, nous parlons de réappropriation. C'est pour que chacun puisse se sentir véritablement Gabonais", dit-il.

Au regard de ce qui précède, le président de REAGIR, n'a pas manqué de déploré

l'incident qui a eu lieu à Mitzic lors du passage d'Alain Claude Bilie Bi Nze, tout en saluant le Ministère en charge de l'Intérieur qui n'a pas tardé à condamner cet événement qui peut-être qualifié de malheureux. "Il a un message à dire et c'est aux Gabonais d'apprécier la qualité de son message ", a t-il fait savoir, comme pour appeler à l'apaisement, à la culture de la liberté d'expression consacrée par la loi fondamentale.

Il s'est indigné en poursuivant ses propos, car souhaitant la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale pour se réapproprier le pays." Le Woleu-Ntem va aussi rejoindre la province du Haut-Ogouée sur la liste bannie du pluralisme politique, une chasse gardée ou on ne peut pas s'exprimer quand on est pas d'accord avec les autres " lance t-il, lui qui aurait bien aimé croiser l'ancien Premier ministre Alain Claude Bilie Bi Nze durant son passage.

La tournée de REAGIR se poursuit. Après l'Ogooué-Maritime et le Woleu-Ntem avec une escale dans le Moyen-Ogooué, Michel Ongoundou Loundah et sa délégation vont véhiculer le message de la réappropriation des valeurs démocratiques et républicaine du Gabon.