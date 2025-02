Afrique: Commission de l'Union Africaine - Mahmoud Ali Youssouf élu président, Richard R. éliminé au 3ème round

A travers un communiqué émanant du MAE, le gouvernement Malagasy a félicité le nouveau patron de l'instance continentale.

Le djiboutien Mahmoud Ali Youssouf est le nouveau Président de la Commission de l'Union Africaine. Il succède ainsi au tchadien Moussa Faki Mahamat qui a occupé ce poste pendant 8 ans. Le ministre djiboutien des Affaires Etrangères a été élu samedi à l'issue du sixième tour d'une élection très serrée. En effet, il a fallu six rounds pour départager les deux derniers candidats, en l'occurrence le djiboutien Mahmoud Ali Youssouf et le kenyan Raila Odinga. Jusqu'au 5ème round, aucun des deux candidats n'a obtenu la majorité absolue de 33 voix. Lors du sixième tour décisive, le candidat de la Djibouti s'est présenté en candidat unique car Raila Odinga avait été éliminé au 5ème tour, conformément au Règlement intérieur de l'Union Africaine.

Le représentant de Madagascar, Richard Randriamandrato quant à lui a été éliminé lors du troisième round. Sa candidature à la prochaine étape a été retirée faute de voix suffisantes. Il a obtenu 10 voix au premier tour, 7 au second tour et 5 voix lors du 3ème tour éliminatoire. Si l'on se réfère à ce résultat, la décision de la SADC d'appeler ses 16 pays membres à voter pour le candidat de Madagascar n'a donc pas été respectée. Pour cette première participation à une échéance électorale au niveau de la plus grande instance décisionnelle du Continent africain, le candidat de la Grande île n'a pas fait le poids face à deux gros calibres qui sont des personnalités très connues en termes de diplomatie.

Fierté

Quelques heures après le résultat, le Gouvernement Malagasy par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères a publié un communiqué pour féliciter le nouveau Président de la Commission de l'Union Africaine, Mahmoud Ali Youssouf. « En présentant cette candidature, Madagascar a démontré sa volonté de contribuer activement au développement et à l'unité du Continent », a-t-on affirmé. Le gouvernement de la Grande île exprime une fierté d'avoir osé relever le défi pour cette participation historique. Et le MAE de soutenir que « Madagascar continuera de plaider pour une coopération renforcée, une solidarité accrue et un développement inclusif au sein de l'Union Africaine... Madagascar reste déterminé à collaborer étroitement avec l'Union Africaine pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique ».

Tractations

Le président Andry Rajoelina était présent à ce 38ème Sommet de l'UA et a participé au vote samedi. Arrivé vendredi après-midi dans la capitale éthiopienne, il a mené des tractations au profit du candidat Richard Randriamandrato auprès des autres Chefs d'Etat africains. Avec cette défaite, le TGV n'a donc pas réussi à réaliser un triplé COI, SADC, Union Africaine. A noter toutefois qu'à l'issue de cette journée électorale à Addis-Abeba, une malgache, en la personne de Narindra Arivelo Ramananarivo a été réélue à la Commission africaine sur le Droit international. Cette dernière a déjà été élue à ce poste en 2018. La journée de samedi a également été marquée par la passation à la tête de l'Union Africaine, entre le président de la Mauritanie Mohamed Ould El-Ghazaouani, président sortant et le président angolais Joao Lourenço qui dirigera la Présidence tournante de l'UA pour cette année 2025.