Gabon: Réseau des femmes solidaires de Lékoko - 'La sortie officielle se fera en mars prochain'

La sortie officielle du Réseau des femmes solidaires de Lékoko aura lieu en mars prochain." C'est ce qui ressort de la réunion préparatoire qui s'est déroulée ce samedi 15 février 2025 au Lac bleu, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville.

Au cours de cette rencontre présidée à huis clos, les femmes de cette organisation, à but non lucratif, ont abordé plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de la lecture et validation des textes et règlement intérieur, la signature du procès-verbal, l'installation officielle du bureau exécutif et le choix du dress code de l'association, puis les divers.

Pour ce qui est des objectifs de ce regroupement de femmes, il est important de rappeler à toutes fins utiles, qu'il est né de leur volonté de promouvoir la solidarité et l'entraide entre elles. Et surtout d'oeuvrer en faveur des actions qui visent leur émancipation.

Pour l'une d'entre qui a gardé l'anonymat, "nous avons créé ce réseau pour renforcer notre engagement social et économique en offrant à la gente féminine de Lekoko en particulier, un cadre d'échange, de formation et d'action".

En clair, il s'agit pour le Réseau des femmes solidaires de Lekoko, de mettre la priorité sur l'autonomisation des membres et adhérents de l'association, de défendre leurs droits et de les encourager aux initiatives collectives à fort impact social. Et ce, autour des valeurs de solidarité, de respect mutuel, d'engagement et d'égalité.

Les trouvailles de mars prochain se veulent donc inclusives pour commencer à bâtir un idéal commun.