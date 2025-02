Angola: João Lourenço et Daniel Chapo s'entretiennent à Addis-Abeba

Addis — Le Président de la République, João Lourenço, a rencontré, ce dimanche, à Addis-Abeba, en Ethiopie, son homologue du Mozambique, Daniel Chapo, pour discuter des aspects liés à la coopération bilatérale.

Se confiant à la presse angolaise, au terme de sa première rencontre avec l'homme d'État angolais depuis son entrée en fonction comme Président, Daniel Chapo a déclaré que le Mozambique souhaitait revitaliser certains accords signés avec l'Angola, en mettant l'accent sur les domaines économique, politique et diplomatique, pour le développement des deux pays.

L'homme d'État mozambicain a dit avoir discuté avec son homologue angolais, João Lourenço, du renforcement des relations amicales et coopératives entre les deux États.

« L'Angola et le Mozambique sont des pays frères. Cette année, nous célébrerons les 50 ans de nos indépendances et nous estimons qu'il était important de renforcer toujours plus nos relations amicales et de coopérations, notamment économiques, politiques et diplomatiques», a-t-il souligné.

Daniel Chapo a également déclaré qu'il avait expliqué à João Lourenço, en tant que président de l'Union africaine, la situation réelle du Mozambique en termes politiques, économiques et sociaux. Il a fait savoir qu'il s'était également entretenu, aujourd'hui, avec le chef de l'État du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, leader de la SADC, dans ce même but.

Le leader mozambicain a souligné qu'il avait profité de l'occasion pour féliciter l'Angola pour son élection à la présidence de l'organisation continentale et qu'il envisageait un « grand leadership », rappelant que la dernière fois qu'un pays africain lusophone a présidé l'Union africaine, c'était en 2003 - le Mozambique - à travers le président Joaquim Chissano, il y a environ 20 ans.

Ainsi, pour l'homme d'État mozambicain, qu'un pays africain dont la langue officielle est le portugais préside à nouveau l'Union africaine « est vraiment une grande victoire », ce qui, selon lui, plaît au Mozambique, car les deux États sont « frères, unis par la langue, des liens de familiarité, d'amitié et de coopération ».

"Nous attendons un grand leadership tout au long de cette année et, en tant que pays africain avec le portugais comme langue officielle, nous apporterons tout le soutien nécessaire pour faire de la présidence angolaise un succès", a conclu le président du Mozambique.

Plus tard dans la journée, João Lourenço a également eu une réunion avec le président congolais, Denis Sassou Nguesso, avec lequel il a discuté de questions d'intérêt commun, en mettant l'accent sur la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier à l'est de la RDC, où les rebelles du M23, soutenus par les Forces de défense rwandaises, ont occupé la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Les réunions ont eu lieu en marge du 38ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement africains, qui a débuté samedi et s'est terminé dimanche, au cours duquel l'Angola a assumé la présidence tournante de l'UA pour un mandat d'un an.