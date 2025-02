Algérie: Poursuite à Addis-Abeba des travaux du 38e sommet de l'UA

Addis-Abeba — Les travaux de la 38e session ordinaire du sommet de l'Union africaine (UA) se sont poursuivis dimanche à Addis-Abeba, avec la participation de plusieurs chefs d'Etats et de gouvernements africains.

Au deuxième et dernier jour des travaux, une discussion de haut niveau devrait se tenir sous le thème "Mobiliser les investissements et les financements africains pour la mise en oeuvre de l'Agenda 2063", qui comprend un appel à l'action, à travers la coordination et la création de partenariats stratégiques pour garantir que le développement de l'Afrique soit inclusif et résilient, conformément à l'Agenda 2063. La session mettra également en lumière "les stratégies et approches clés pour mobiliser le financement africain afin de mettre en oeuvre les priorités de l'Agenda 2063".

Les principaux thèmes à explorer incluront, entre autres, "La mobilisation des ressources nationales, le financement concessionnel et les mécanismes innovants pour alléger la pression de la dette tout en continuant à financer le développement sur le continent" et "les partenariats public-privé pour le développement des infrastructures".

Par ailleurs, la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Nadjiba Djilali va participer, en sa qualité de représentante du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Sommet du Comité des chefs d'Etats et de gouvernements sur les changements climatiques.

A noter que le 38e sommet de l'UA s'est concentré sur la promotion de la cause de la justice et le paiement des réparations aux Africains, étape concrète vers la réparation des torts historiques et la promotion de l'apaisement chez les peuples du continent et les personnes d'ascendance africaine.

Pour rappel, la première journée des travaux auxquels a pris part le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a notamment été marquée par l'élection de l'ambassadrice d'Algérie à Addis-Abeba et sa représentante permanente auprès de l'Union africaine (UA), Mme Selma Malika Haddadi au poste de vice-présidente de la Commission de l'UA, après avoir obtenu une victoire écrasante contre sa concurrente marocaine avec un total de 33 voix.

La cérémonie d'ouverture du sommet a été marquée par le passage de la présidence tournante de l'UA au président angolais, M. Joao Lourenço, succédant, ainsi, à l'ex-président de l'organisation continentale, le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani.