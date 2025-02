Burkina Faso: 125 ans d'évangélisation - Action de grâce pour la paix au Faso

Le secrétaire d'Etat du Pape François, le cardinal Pietro Parolin a présidé la célébration solennelle de la clôture du jubilé des 125 ans de l'évangélisation au Burkina. C'était au cours d'une célébration eucharistique jubilaire qui a eu lieu, le dimanche 16 février 2025 au sanctuaire notre dame de Yagma.

En prélude à la célébration des 125 ans de l'évangélisation au Burkina Faso, plusieurs activités ont été menées. C'est après réalisation desdites activités que l'Eglise famille du Burkina a voulu rendre grâce à Dieu pour les nombreux bienfaits. Afin de marquer cette célébration d'une pierre blanche, le Vatican a été représenté par le secrétaire d'Etat du Pape François, le cardinal Pietro Parolin. Il a présidé la célébration solennelle de la clôture du jubilé, entouré de plusieurs évêques et prêtres de la conférence épiscopale Burkina-Niger.

C'était au cours d'une célébration eucharistique jubilaire qui a eu lieu, le dimanche 16 février 2025 au sanctuaire Notre Dame de Yagma en présence de plusieurs autorités du Burkina. La cérémonie a été placée sur le thème : « Eglise famille de Dieu au Burkina Faso : 125 ans d'évangélisation. Bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ ».

Avant le cérémonial de la clôture du jubilé, l'historique de l'évangélisation au Burkina a été retracé à travers un sketch. C'était des échanges entre coutumiers et missionnaires pères blancs pour permettre aux fidèles de bien comprendre la partition jouée par les missionnaires dans l'implantation de l'Eglise au Burkina. Le secrétaire d'Etat du Pape François, le cardinal Pietro Parolin, pendant son homélie, a livré un message de reconnaissance du Pape envers le Burkina et demander aux fidèles d'être des hommes qui mettent leur foi en Dieu.

Il a salué la mémoire des missionnaires par qui l'évangélisation est arrivée au Burkina. Il s'est réjoui de cette évangélisation qui a porté fruit et permis à l'Eglise de continuer sa mission d'évangélisation. Il a béni le Burkina Faso de grâces multiples et imploré la miséricorde de Dieu pour le retour de la paix au pays des Hommes intègres et dans les autres pays en situation de crise sécuritaire.

Le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger et archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Laurent Dabiré a rappelé que le jubilé des 125 ans a ouvert ses portes, le 19 janvier 2023 dans l'archidiocèse de Koupèla. Et, diverses activités ont été menées durant l'année jubilaire. Au nom de l'Eglise famille de Dieu du Burkina, il a salué et remercié le secrétaire d'Etat, cardinal Pietro Parolin pour sa présence.

Des prières pour le retour de la paix

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a signifié que la présence de son gouvernement à la célébration solennelle est un signe de solidarité avec l'Eglise catholique. « Nous souhaitons que toutes les prières qui ont été formulées à l'occasion de cette célébration puissent avoir grâces aux yeux du Seigneur pour le retour de la paix au Burkina et au Sahel », a-t-il confié. Il a insisté que ce jubilé vient marquer la contribution de l'Eglise catholique au développement du Burkina à plusieurs niveaux.

Dans le cadre toujours de la clôture du jubilé des 125 ans d'évangélisation, un colloque sur le thème jubilaire est prévu se tenir du 10 mars au 14 mars 2025 au centre national cardinal Paul-Zoungrana. Pietro Parolin rencontrera le peuple de Dieu de l'Eglise famille pour des échanges libres, ouverts à tous sans distinction dans la matinée du mardi 18 février à la cathédrale de Ouagadougou.