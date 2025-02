Burkina Faso: Grand prix cycliste RTB/Ire édition - Soumaïla Ilboudo et Awa Bamogo vainqueurs

Les coureurs Soumaïla Ilboudo et Awa Bamogo ont inscrit leurs noms au palmarès du grand prix cycliste RTB comme premiers vainqueurs de la compétition. Le dimanche 16 février 2025, les sociétaires de l'AJCK et de l'USFA ont surclassé leurs adversaires en franchissant en solitaire la ligne d'arrivée.

Malgré le soleil mordant de ce dimanche 16 février 2025 sur le Boulevard Thomas-Sankara, Soumaïla Ilboudo a le temps de partager quelques poignées de mains avec des spectateurs avant de franchir la ligne d'arrivée. Ses adversaires n'arriveront que plusieurs dizaines de secondes plus tard. Le coureur de l'Association des jeunes cyclistes de Koudougou (AJCK) s'est donné cette bonne marge à trois tours de l'arrivée.

D'abord en creusant un écart de 27" d'avec son poursuivant immédiat et de 51" avec le reste du peloton. Au tour suivant, il s'éloigne davantage et parvient à amorcer le dernier tour avec 1'51" d'avance sur le peloton, suffisant pour lui assurer une victoire en toute décontraction. Il a parcouru les 127,500 km en 3h13'55" soit une vitesse moyenne horaire de 39,449 km/h. Au second rang, l'on retrouve le représentant de l'AS BESSEL Boureima Nana qui laisse la troisième marche du podium à son coéquipier Moucaila Rawendé.

Des 95 coureurs issus de 25 clubs ayant pris le départ de cette première édition du grand prix RTB, ceux de l'AJCK et de l'AS BESSEL ont particulièrement dominé la course sur un circuit fermé de 5,100 km à boucler 25 fois. Les 12 premiers tours ne sont marqués que par l'abandon de 47 coureurs. A 12 tours de la fin, c'est Souleymane Tall qui s'illustre en tentant de s'échapper. Il creuse un écart de 47" mais il est repris deux tours plus tard par le gros lot du peloton désormais scindé en deux. Puis, il n'y a plus grand chose jusqu'à quatre tours de l'arrivée.

Satisfecit général

Le représentant de l'AJCK tente de sonner la révolte mais, il est surveillé et pourchassé par Moucaïla Rawendé de l'AS BESSEL. Ce dernier fera les frais d'un virage mal négocié et voit s'échapper Soumaïla Ilboudo pour de bon.

Chez les dames, la représentante de l'armée, Awa Bamogo a également été traquée pendant pratiquement toute la course par ses rivales de toujours, Lamoussa Zoungrana et Clarisse Bilgo de l'AS BESSEL. Mais, après les 30,600 km, l'athlète de l'USFA se détache et franchi les bras levés la ligne blanche après 52'09" et une vitesse de 35,206 km/h. Lamoussa Zoungrana et Clarisse Bilgo arrivent respectivement 2e et 3e.

Elles étaient à ce niveau 40 coureuses venues de 13 clubs. Au tableau des récompenses, Awa Bamogo empoche en plus du trophée, la somme d'un million et demi de francs CFA. 500 000 francs CFA pour Lamoussa Zoungrana et 200 000 francs CFA pour la 3e.

Dans la catégorie Elites Hommes, le vainqueur a reçu un chèque de 1 450 000 FCFA des mains des autorités parmi lesquelles le ministre chargé de la Communication qui a apprécié une belle course dotée « d'une performance digne d'une compétition de haut niveau ». « Nous avons été pleinement satisfaits car le thème de cette édition à savoir « Pédaler ensemble pour une Nation unie et solidaire », a été vécu tout au long de cette course.

Nous avons retrouvé les valeurs d'union et de solidarité. Des cyclistes qui sont restés mobilisés et surtout fair play. Il n'y a pas eu de grosses pannes mécaniques ni d'accident et pour cela, je félicite les organisateurs », a précisé le ministre Gilbert Ouédraogo. L'objectif est atteint à en croire les organisateurs. « Nous sommes entièrement satisfaits au regard de la forte mobilisation populaire derrière la RTB, derrière le sport mais aussi au regard de la combativité des athlètes.

Nous sortons réconfortés quant à notre choix d'organiser cette compétition et cela nous donne envie de rebeloter l'année prochaine car nous avons pris l'engagement avec la fédération burkinabè de cyclisme d'aller sur quatre ans », a confié le Directeur général de la RTB Galip Somé. Rendez-vous donc en 2026 pour l'acte 2.