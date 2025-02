Algérie: Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr reçoit une délégation ministérielle de l'Etat du Niger

Alger — Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al-Kacimi Al-Hoceini, a reçu, une délégation ministérielle de l'Etat du Niger, conduite par le ministre du Pétrole, M. Sahabi Oumarou, et le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, Maizama Abdoulaye, avec laquelle il a évoqué les relations d'amitié et de fraternité liant les deux peuples algérien et nigérien, indique, samedi, un communiqué du rectorat de Djamaâ El-Djazaïr.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée vendredi, les deux parties ont évoqué les relations d'amitié et de fraternité entre les peuples algérien et nigérien, et les moyens de coopération et de réseautage des relations, notamment en matière de formation doctorale au profit des étudiants nigériens au niveau de l'Ecole nationale supérieure des sciences islamiques "Dar El-Coran".

A cet égard, le recteur a fait savoir que "Dar El-Coran ouvrira ses portes aux étudiants africains pour la préparation d'un doctorat" assurant que "le Niger aura sa part".

Djamaâ El-Djazaïr se veut "un centre civilisationnel dont le rayonnement religieux et scientifique s'étend à travers l'ensemble du monde musulman, notamment dans les pays voisins", a affirmé M. Al-Kacimi.

Il a, dans ce contexte, rappelé que le Niger "fait partie de ce voisinage qui doit bénéficier du message véhiculé par Djamaâ El-Djazaïr", exprimant sa volonté "d'élargir la coopération entre l'Algérie et le Niger, et de développer les projets communs, afin de consolider davantage les relations de fraternité et de coopération entre les deux peuples, selon le communiqué.