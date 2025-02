Cote d'Ivoire: Développement local - La vision de Kandia Camara faire d'Abobo un modèle de propreté et de civisme

Le maire de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan a décliné un pan de son programme lors d'un lancement de l'opération « Grand Ménage ».

Premier magistrat d'Abobo, Kandia Camara nourrit de grandes ambitions pour sa cité. Ainsi, le samedi 8 février, à la faveur du lancement, par ses soins, de l'édition 2025 de l'opération « Grand Ménage », elle a pris la résolution, au nom du conseil municipal, de faire de sa commune, un modèle de propreté et de civisme, de discipline où chaque citoyen jouera un rôle actif dans l'amélioration du cadre de vie.

Dans le cadre du programme « 2025, Année du Civisme, de la Salubrité et de la Sécurité Routière », concocté à cet effet, le maire d'Abobo a soutenu qu'il s'agira pour la municipalité de sensibiliser les populations à l'importance du civisme et du respect de l'environnement, de mettre en place des actions concrètes pour améliorer la propreté et la qualité de vie, d'encourager la participation citoyenne pour une transformation durable, renforcer la sécurité routière pour protéger les usagers et fluidifier la circulation.

Kandia Camara, relativement à sa vision, s'engage aussi à la mise en place des Comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène (Clash), de créer des comités dans chaque quartier pour coordonner les actions de nettoyage et de sensibilisation, de former et d'accompagner des membres pour assurer un suivi efficace.

Ella a aussi promis organiser un concours du meilleur comité de salubrité, d'instituer une compétition entre les différents Clash de la commune. Une récompense exceptionnelle, selon elle, pour les initiatives les plus impactantes est prévue. Sans oublier la réalisation de campagnes et actions de sensibilisation, d'éducation citoyenne dans les écoles et quartiers, d'opérations "Ville Propre" avec des journées de nettoyage collectif.

A ces actions, à l'en croire, viendront se greffer les initiatives comme le renforcement de la sécurité routière, la sensibilisation des conducteurs et des piétons aux règles de circulation, la collaboration avec les forces de l'ordre pour lutter contre les comportements dangereux sur la route. Kandia Camara, voulant joindre l'acte à la parole, a profité de l'opération « Grand Ménage », engagée de concert avec le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, pour mettre en mission les Clash.