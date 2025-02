Algérie: Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf élu président de la Commission de l'Union africaine

Addis-Abeba — Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf a été élu, samedi à Addis-Abeba, président de la Commission de l'Union africaine (UA).

Mahmoud Ali Youssouf a été élu par 33 voix, obtenant ainsi la majorité des deux tiers requise lors du sommet annuel de l'organisation panafricaine.

Il succède à ce poste au Tchadien Moussa Faki Mahamat qui a atteint la limite des deux mandats, fixée par le règlement de l'UA.

Ministre djiboutien des Affaires étrangères depuis 2005, Mahmoud Ali Youssouf s'est fixé pour mission de renforcer la gouvernance, la démocratie et les capacités institutionnelles de l'UA, de promouvoir la paix et la sécurité, de stimuler le développement économique et social, de développer les infrastructures, d'entreprendre une transition audacieuse face aux défis environnementaux, de soutenir l'avenir et la jeunesse, de l'emploi, de l'égalité des genres et de la diaspora africaine, ainsi que de promouvoir la place de l'Afrique sur la scène mondiale.

Le nouveau président de la Commission de l'UA, issu de la région de l'Afrique de l'Est en vertu du principe de "rotation" interrégional décidé par l'UA, s'est engagé également à renforcer la sécurité régionale et à favoriser l'unité au-delà des clivages linguistiques et culturels en Afrique.

Il estime que les Africains doivent prendre en charge le programme de paix et de sécurité en Afrique, car le soutien étranger a entravé les progrès durables.