Tunisie: EST - Pour que la fête soit totale !

Avec l'exposition du Trophée de la Coupe du monde des clubs, tout à l'heure avant le coup d'envoi du match, Laurentiu Reghecampf et ses joueurs aspirent à s'octroyer le Trophée afin que la fête soit totale, d'autant que, sur le papier, les "Sang et Or" sont beaucoup mieux lotis que leur adversaire.

Pour Laurentiu Reghecampf, le match de cet après-midi acquiert une importance particulière. Le technicien roumain, qui n'a pas été épargné par les critiques depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, a besoin de remporter un titre pour se faire une place de choix dans le coeur des supporters. Aussi, si Laurentiu Reghecampf a été retenu par Hamdi Meddeb pour succéder à Miguel Cardoso, c'est parce que c'est un gagneur.

Ceci dit, et même si l'infirmerie ne désemplit pas, Laurentiu Reghecampf dispose d'un effectif beaucoup plus garni que Maher Kanzari. En effet, le Stade Tunisien a perdu beaucoup de sa puissance depuis le départ de Youssouf Oumarou.

Belaïli, Sasse, Jabri et les autres...

Aux dernières nouvelles, l'infirmerie ne s'est pas totalement désemplie. Rodrigo Rodrigues n'est pas encore prêt à 100 % à reprendre du service, même si l'entraîneur décide de le faire jouer. Quant à Roger Aholou, qui traîne une blessure de fatigue depuis quelques jours, il était encore incertain jusqu'à hier.

Le seul joueur opérationnel à 100 % est le deuxième gardien, Sedki Debchi. En l'absence de Béchir Ben Saïd, au repos pour encore une semaine, le staff technique n'a pas vraiment le choix : il doit aligner Memmiche à moins qu'on lui préfère Debchi. Ceci dit, le jeune gardien de but de l'élite, Mokhtar Ifaoui, est toujours prêt à rendre service.

En attaque, Youssef Belaïli, ménagé au milieu de la semaine contre l'ES Métlaoui car il est sous la menace d'un troisième avertissement suspensif, reprendra du service cet après-midi. Le technicien roumain peut toujours compter également sur Achraf Jabri, Yan Sasse et même Houssem Tka pour trouver des solutions dans la perspective de déverrouiller la défense stadiste. Et si l'attaque constitue l'atout majeur des "Sang et Or", la défense est leur maillon faible. Un compartiment défensif sur lequel le staff technique a beaucoup travaillé ces trois derniers jours. Il faudra éviter les erreurs de placement et de distraction qui ont coûté tant de buts à l'équipe

Une chose est sûre : l'Espérance a suffisamment de moyens pour que la fête soit totale cet après-midi sur les gradins de l'Olympique de Radès. A Memmiche et aux défenseurs de ne pas commettre des erreurs au risque de gâcher la fête.