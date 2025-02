Le Président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience plusieurs responsables d'organisations sociales et économiques. Lors de ces rencontres tenues vendredi 14 février 2025, Malick Ndiaye a affirmé son engagement en faveur du dialogue institutionnel et du développement inclusif.

Représentants de la société civile, comme premiers hôtes

Le président de l'Assemblée nationale a d'abord eu comme hôte, le Professeur Babacar Guèye, représentant du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE), accompagné de Monsieur Moundiaye Cissé, Directeur exécutif de l'ONG 3D.

Ainsi, lors de leur échange, Malick Ndiaye a salué les actions du COSCE en faveur du renforcement du processus démocratique et du dialogue institutionnel. A cet effet, il a exprimé sa volonté d'approfondir la collaboration avec cette organisation afin de garantir la transparence et de promouvoir une gouvernance inclusive et participative.

Le secrétaire général du FGTS/B, comme deuxième hôte

A la suite des représentants de la société civile, le locataire de la place Sowéto a reçu Monsieur Mballo Dia Thiam, Secrétaire général de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B), venu lui présenter le diplôme honoris causa qui lui a été décerné par l'Université Ephrata d'Abidjan. Une distinction en effet, qui récompense son engagement syndical et ses nombreuses actions en faveur des travailleurs.

Tout en le félicitant chaleureusement pour cette consécration, le président Malick Ndiaye a salué le rôle déterminant que joue Mballo Dia Thiam dans la défense des droits des travailleurs. Il a à cet égard réaffirmé l'engagement du gouvernement, sous la direction du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, à poursuivre et renforcer la protection des travailleurs, notamment à travers des réformes visant à améliorer leurs conditions de travail et leur bien-être.

Rencontre avec les acteurs économiques

Le patron de l'hémicycle a bouclé sa journée en recevant Serigne Mboup, Président de l'Union Nationale des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal (UNCCIAS), accompagné d'une forte délégation. A cette occasion, le Président de l'Assemblée nationale a exposé le rôle stratégique des chambres de commerce, qu'il considère comme un levier essentiel de la décentralisation économique. Il a en outre insisté sur la nécessité d'adapter les textes régissant ces institutions aux nouvelles réalités économiques et sociales, afin de renforcer leur impact sur le développement du pays.