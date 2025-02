Dakar — La directrice générale du Fonds national de la microfinance (FONAMIF), Nicole Mansis, a relevé, samedi, à Dakar, la nécessité d'une plus grande synergie entre les ministères concernés par la mise en œuvre de la stratégie de financement des acteurs de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire (ESS), entre les instruments utilisés également.

L'État doit en même temps procéder à "des interventions ciblées", dans le but de "réparer les injustices" dont ont été victimes certains acteurs de ce secteur, selon Mme Mansis.

"La stratégie de financement des acteurs économiques par l'État, dans le but de lever les contraintes liées à l'accès au financement, doit être plus synergique entre les ministères, mais surtout entre les instruments mis en place", a-t-elle dit à l'occasion d'une journée d'information sur les mécanismes d'accompagnement du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, dans la commune d'arrondissement de Ouakam, à Dakar.

La synergie entre les ministères concernés et les mécanismes utilisés est nécessaire pour créer des emplois décents et viables, réduire la pauvreté et produire de manière "solidaire" des richesses partagées, selon Nicole Mansis.

Elle pense qu"'une priorisation par des interventions ciblées est nécessaire [...] pour réparer les injustices de plusieurs années touchant des acteurs" de la microfinance et de l'ESS.

Certains acteurs de ce secteur "n'ont jamais reçu un financement de la part de [l'État], au moment où d'autres en ont reçu plusieurs" fois, a signalé la directrice générale du FONAMIF.

Les pouvoirs publics doivent "orienter le financement de l'État vers la recherche d'impact économique et social et de viabilité financière", a ajouté Mme Mansis.

La directrice générale du FONAMIF, Nicole Mansis

C'est pour y arriver que la stratégie de financement ciblée du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire est fondée sur "trois piliers essentiels", a-t-elle dit.

D'abord, le financement de l'État est dirigé vers les secteurs prioritaires, ce qui contribue à la souveraineté alimentaire et à la substitution aux importations.

Ensuite, "le financement de l'État va prioritairement et équitablement aux acteurs qui n'ont jamais" bénéficié de son secours, a poursuivi la directrice générale du FONAMIF.

Enfin, a-t-elle dit, le financement de l'État est accordé, "dans toute la mesure du possible" et "de façon solidaire", aux acteurs économiques disposant d'un projet à impact économique "en termes de création d'emplois ou de création de richesses endogènes pour la souveraineté alimentaire".

"C'est dans cette dynamique que le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire souhaite accompagner le Réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire de Ouakam", a affirmé Mme Mansis.

Elle juge qu"'il est impératif de soutenir des modèles d'affaires qui respectent les principes de durabilité et d'équité face aux défis sociaux, environnementaux et économiques".

"Un instrument de financement inclusif"

Nicole Mansis estime que la journée d'information de Ouakam est une opportunité donnée aux acteurs de la microfinance d"'avoir une meilleure compréhension des mécanismes d'accompagnement du ministère de l'Économie sociale et solidaire".

Elle a tenu à les assurer de "l'engagement indéfectible du ministère et [...] du Fonds national de la microfinance à travailler main dans la main avec [eux], pour un Sénégal où personne ne sera laissé" à lui-même.

Le Fonds national de la microfinance, créé en 2020, est "un instrument de financement et d'accompagnement inclusif".

Il fournit des services d'assistance technique et financière aux acteurs de la microfinance et de l'ESS, selon une note de son ministère de tutelle consultée par l'APS.

Sa mission est de mettre en place des mécanismes d'accompagnement de la politique d'inclusion financière et sociale de l'État, au profit des couches vulnérables et des acteurs de l'économie sociale et solidaire, selon le même document.

Il intervient dans les phases d'identification et de ciblage des bénéficiaires du soutien technique et financier de l'État, de renforcement des capacités, de financement des cibles et de remboursement des crédits.

Le FONAMIF contribue à la structuration communale, départementale et nationale de l'assistance fournie par les pouvoirs publics, à la labellisation et à la certification des services et de l'expertise en matière d'ESS.