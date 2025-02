Madagascar: Trafic de drogue - 16 kg de cocaïne interceptés par la gendarmerie, 3 Mauriciens et 6 Malgaches arrêtés

Ce samedi, la Cellule Anti-Narcotique nouvellement créée au sein de la gendarmerie nationale vient de mettre à jour une vaste opération de trafic de drogues dans l'Océan Indien. Elle a intercepté la semaine dernière pas moins de 16 kilos de cocaïne en provenance du Pakistan et destinés à l'île Maurice. Les enquêteurs ont pris connaissance de ces opérations depuis janvier par le biais d'un informateur de bonne foi, a rapporté le commandant de la section de recherche criminelle de Fiadanana dans un point de presse.

De fil en aiguille, la Cellule Anti-Narcotique, en collaboration avec cette dernière a remonté la piste de ce trafic. Le trajet de contrebande a commencé au Pakistan. La cocaïne a été acheminée par voie maritime jusqu'au large de Toamasina où une vedette rapide est ensuite utilisée pour les récupérer en pleine mer et les transporter jusqu'à des lieux sûrs avant leur expédition à Maurice. Mais l'opération bien rodée s'est heurtée à un obstacle quand la vedette, en route pour l'île soeur, est tombée en panne près des côtes de Mananjary. Retardé de 25 jours dans cette commune de la région Vatovavy, le petit bateau a finalement été remorqué vers Fort Dauphin, plus au Sud.

Les narcotiques ont ensuite été transportés par 4x4 jusqu'à Ambositra, puis par taxi-brousse jusqu'à Antananarivo. Entre-temps, les investigations menées par la gendarmerie ont conduit à l'arrestation d'un premier suspect. Cette arrestation a conduit à l'interpellation de huit autres individus et à la saisie de 16,450 kilos de cocaïne, d'un pistolet et de la vedette rapide. Parmi les individus arrêtés, on compte 3 Mauriciens et 6 Malgaches.

Dos au mur, les suspects ont essayé de soudoyer les enquêteurs pour les relâcher mais leurs tentatives ont échoué. En effet, les autorités n'ont pas succombé à la tentation et sont arrivées jusqu'à confisquer l'argent de la corruption. La gendarmerie nationale indique, cependant, qu'une partie de la drogue reste introuvable et que plusieurs suspects sont encore recherchés. Après l'enquête, l'affaire sera remise à la justice, et la cocaïne, d'une valeur d'environ 16,5 milliards d'ariary, sera détruite en présence des autorités compétentes. En attendant, face à la prolifération des drogues dures depuis quelques années dans l'Océan Indien, les forces de l'ordre malgaches et mauriciennes travaillent en étroite collaboration pour lutter contre le trafic de drogue dans la région.