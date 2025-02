Afrique: Diplomatie malgache - Quid de la situation après le revers à Addis-Abeba ?

La candidature de Richard Randriamandrato à la présidence de la Commission de l'Union africaine (UA) s'est soldée par un échec. Faute d'avoir engrangé suffisamment de voix, l'ancien ministre des Affaires étrangères n'a pu se maintenir jusqu'au bout de la course. Laissant le champ libre au chef de la diplomatie djiboutienne, Mahamoud Ali Youssouf qui l'a emporté face au vieux routier de l'opposition kenyane, Raila Odinga.

Lobbying

La défaite malgache résulte sans doute d'une insuffisance de préparation et peut-être aussi de moyens notamment de lobbying mais aussi par le manque de poids diplomatique. La cheffe de la diplomatie malgache se trouve sur la sellette en ne réussissant pas à placer Madagascar dans l'arène africaine. Faute d'expérience et de réseau solide, indispensables pour porter les ambitions de la diplomatie malgache. L'élection du président de la Commission de l'UA a démontré que les soutiens et alliances se nouent bien avant le scrutin. Mahmoud Ali Youssouf a su capitaliser ses 20 ans à la tête de la diplomatie djiboutienne où il a tissé beaucoup de relations. Raila Odinga a bénéficié pour sa part, du soutien de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, grâce à un travail d'influence.

Influence

En revanche, les déplacements à travers le Continent et dans la région de l'Océan Indien de la délégation malgache conduite par la ministre Rasata Rafaravavitafika n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Même Maurice, qualifiée d'île soeur et partenaire naturel de Madagascar, a soutenu Raila Odinga, après des tractations entre ce dernier et le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam. Quid de la diplomatie malgache après Addis-Abeba ? La question se pose en cette année où l'on va accueillir le sommet de la Commission de l'Océan Indien à Nosy Be et celui de la SADC dont la présidence échoit à Madagascar.

Une présidence qui risque de rester purement symbolique et de compromettre l'influence du pays au niveau régional. Sans un réseau solide ni de figure capable de peser de tout leur poids dans le domaine des relations internationales, la Grande Ile ne le serait que de nom et de laisser le champ libre aux autres États tel que c'était le cas à Addis-Abeba où la fragilité diplomatique de Madagascar était pour quelque chose dans l'élimination prématurée de Richard Randriamandrato. « 3ème tour dia vita ».