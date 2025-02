Madagascar: Rij'Art et Fitia de nouveau ensemble dans « Ianao no mahalala »

Le duo de Rij'Art et Fitia a officiellement été diffusé le mardi 11 février dernier. Ils ont trouvé le bon créneau car la chanson est devenue le péan des amoureux lors de la fête de la Saint-Valentin.

« Ianao no mahalala », littéralement, « Tu le sais », est une histoire d'amour, d'un couple très fusionnel. Peu importe l'état de fait, ils ont les yeux rivés sur leur objectif. Certes, la vie est fluctuante. Mais, comme un surfeur, il faut suivre la vague. Plus facile à dire qu'à faire ! Mais, Rij'Art et son amie redressent les têtes penchées. D'après ces artistes, la tendresse, la complicité, la confiance ainsi que la persévérance sont les boucliers et forteresses des conjoints...

Par ailleurs, la mélodie est douce, les paroles caressent les oreilles. Bref, une collaboration réussie. D'autant plus, ces deux artistes se connaissent depuis 2018, ils ont enregistré un titre, « Nanonofy aho ». Apparemment le rêve continue entre ces deux talents, étant donné que le deuxième morceau séduit le coeur du public. « Contrairement au premier, les auditeurs ont directement adoré notre deuxième duo. Je suis ému », témoigne Rij'Art.

Du reste, Fitia n'est pas une chansonnière arriviste. Avant d'être chanteuse, elle a participé à la célèbre compétition musicale Pazzapa boys and girls. Ayant acquis de l'expérience, la jeune femme développe sa carrière musicale. Concernant Rij'Art, il concocte quelque chose pour ses inconditionnels. « Je suis en train de concocter un album... Je produirai également des concerts et des showcases. Donc, cette année je me concentrerai sur la musique », a-t-il précisé.