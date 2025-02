Afrique: Jiu-Jitsu/Championnat d'Afrique - Madagascar alignera plus de 30 combattants

La Fédération Malgache de Jiu-Jitsu (FMJJ) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire ce samedi au Palais des Sports Mahamasina, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et en présence des ligues Atsinanana et Boeny.

L'assemblée a permis de valider les quitus, d'approuver les statuts et de définir les objectifs ambitieux pour l'année 2025. L'année dernière, la FMJJ a enregistré une augmentation significative de ses adhérents, passant de 400 à plus de 1 000, et a participé à sept compétitions, remportant deux médailles d'or et une de bronze au championnat du monde. Pour 2025, la Fédération s'est fixée un objectif audacieux, remporter environ 30 médailles d'or au prochain Championnat d'Afrique qui se tiendra à Maurice en avril. Johary Rakotozafy, le président de la FMJJ, a annoncé que Madagascar enverrait plus de 30 combattants, soulignant l'importance de cette participation pour améliorer le palmarès du pays. « Nous avons un bilan positif en 2024 et pour cette année nous essayons d'améliorer et de faire encore mieux », a-t-il déclaré.

La saison 2025 débutera avec l'événement « Invictador - L'échiquier des Combattants » le 15 mars au Gymnase Couvert d'Ankorondrano. Cet événement, décrit comme une bataille d'esprit et de force, mettra en avant la stratégie et la résilience des combattants. « C'est une bataille d'esprit et de force, un échiquier où chaque mouvement peut sceller le destin des combattants », explique la Fédération, insistant sur le caractère stratégique de cette compétition.

En outre, l'instance nationale projette d'enrichir l'expérience de ses athlètes grâce à l'intervention d'un expert en mai et envisage d'envoyer des athlètes et des staffs de la fédération à une session de formation au Maroc. La Fédération continue également son expansion à Madagascar avec la création de trois nouvelles ligues régionales : Analamanga, Vakinankaratra et Atsimo Atsinanana, pour promouvoir et vulgariser la discipline. Avec ces initiatives, Madagascar se positionne pour un avenir prometteur dans le monde du Jiu-Jitsu, non seulement sur le plan national mais aussi international.