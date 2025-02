Madagascar: Commerce international - Le pays présente une nouvelle politique commerciale basée sur la continuité de la libéralisation et l'industrialisation

Après sa participation au sommet mondial des gouvernements, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce Ralambofiringa a mis immédiatement.

Et ce, pour une mission d'une haute importance puisqu'il s'agissait de rassurer les partenaires commerciaux de Madagascar sur le fait que les autorités du pays maintiennent le cap en matière de libéralisation et de promotion de l'industrie.

Mission accomplie

Durant le quatrième examen de la politique commerciale de Madagascar qui s'est déroulé à Genève, la semaine dernière, l'équipe du ministère de l'Industrialisation et du Commerce a annoncé la volonté des autorités nationales de continuer les politiques commerciales basées sur la libéralisation économique, la libre concurrence et les actions pour une industrialisation massive. Mission accomplie, en tout cas pour la délégation malgache, conduite par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa qui a pu démontrer au monde que les pratiques commerciales de Madagascar sont conformes aux réglementations internationales définies par l'OMC.

Une politique commerciale qui met notamment l'accent sur l'industrialisation à grande échelle, le promotion des échanges commerciaux internationaux, la diversification des produits d'exportation et des pays de destination. Par ailleurs, le ministère de l'Industrialisation prend les dispositions nécessaires pour la mise en place d'une concurrence saine et loyale aussi bien pour le commerce intérieur et extérieur. Les pratiques commerciales de Madagascar misent également sur la levée progressive des barrières non tarifaires.

Dispositifs

Grâce à cette nouvelle politique commerciale renforcée, le gouvernement entend renforcer le dispositif pour le développement économique en diversifiant les partenaires économiques commerciaux et en attirant davantage d'investisseurs directs étrangers. Sur ce point d'ailleurs, le potentiel de Madagascar intéresse visiblement les partenaires internationaux. En effet, durant l'examen de la politique commerciale à Genève, l'équipe malgache a examiné et répondu à 197 questions préalables posées par 10 pays membres de l'OMC.

Par ailleurs, 26 pays ont appuyé Madagascar dans sa déclaration de politique commerciale et ont fait des propositions d'amélioration des dispositifs de facilitation du commerce extérieur et qui comprennent notamment le tarif douanier et les mesures de facilitation des échanges, l'accès aux marchés, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le respect des normes, les droits de propriété intellectuelle...

Appui de l'OMC

En tout cas, cette nouvelle politique qui mise sur la continuité en matière de libéralisation industrielle et l'industrialisation renforce la position du pays au niveau du commerce mondial. Durant sa rencontre avec le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala a affirmé sa détermination à appuyer Madagascar dans la mise en oeuvre de ces pratiques commerciales. La DG de l'OMC a aussi soutenu qu'avec les innombrables potentialités, il y a énormément de choses à faire à Madagascar pour transformer les ressources naturelles en éléments du développement économique.